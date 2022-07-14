Hepsiburada Çekbul, aranan ürünü 2 saniyede buluyor

İSTANBUL (AA) - 2022 yılında yaklaşık 280 bin kişinin en az bir kez kullandığı Hepsiburada Çekbul, fotoğrafı çekilen bir ürünü sadece 2 saniye içinde bularak, dakikalarca aramaya son veriyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre şirket, inovasyona dayalı hizmetleriyle hayatı kolaylaştırmaya, tatilin her değerli saniyesini müşterilerine kazandırmaya devam ediyor.

Hepsiburada’nın müşterilerinin hayatını kolaylaştıran ve giderek daha da yaygın kullanılmaya başlayan uygulamalarından biri olan "Hepsiburada Çekbul"u günde ortalama 7 bin kişi kullanıyor.

Çekbul uygulaması sayesinde, herhangi bir yerde görülüp beğenilen bir ürünün markasını ve modelini hatırlamaya ya da çeşitli internet sitelerinin sayfalarında ürünü dakikalarca aramaya gerek kalmıyor.

2022 yılında yaklaşık 280 bin kişinin en az bir kez kullandığı Hepsiburada Çekbul, fotoğrafı çekilen bir ürünü sadece 2 saniye içinde bularak, dakikalarca aramaya son veriyor.

- 18 milyon görsel taranıyor, aranan ürün 2 saniyede ekrana geliyor

Verilen bilgiye göre, yapay zeka tabanlı Çekbul uygulaması, toplamda yaklaşık 18 milyon görsel işleyerek, aranan ürünü saniyeler içinde buluyor ve kullananlara çok büyük bir zaman kazandırıyor.

Ağırlıklı olarak saat 18.00 civarı kullanılan ve 2022’nin ilk 6 ayında en çok giyim/ayakkabı kategorisine ait ürünlerin aratıldığı Çekbul, kısa sürede online alışverişin en gözde uygulamaları arasına girdi.

Hepsiburada'nın mobil uygulaması içine dahil ettiği bu hayat kurtaran özelliği kullanmak için, beğenilen ürünün fotoğrafını çekmek ve Hepsiburada mobil uygulamasının Çekbul sekmesine kolayca aktarmak yeterli oluyor.

Uygulamanın arka planında çalışan yapay zeka teknolojisi, ürünü 1-2 saniyede Hepsiburada ürün listesinden bulup ekrana getiriyor.

Tüm alışveriş işlemi, saniyeler içinde kolayca tamamlanıyor. Böylece ürün en kısa sürede Hepsiburada hızı, güveni ve kalitesi ile sahibine ulaşıyor.

Müşteri odaklı felsefesi çerçevesinde inovasyon yatırımlarını sürdüren Hepsiburada, ‘Hepsiburada Çekbul’ uygulamasının yanı sıra sesli arama ve barkod ile arama gibi özelliklerle de, müşterilerine hem bütçe hem de zaman tasarrufu sağlıyor.

