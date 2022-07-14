YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Hepsiburada Çekbul, aranan ürünü 2 saniyede buluyor

Hepsiburada Çekbul, aranan ürünü 2 saniyede buluyor

14.07.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekbul uygulaması sayesinde, herhangi bir yerde görülüp beğenilen bir ürünün markasını ve modelini hatırlamaya ya da çeşitli internet sitelerinin sayfalarında ürünü dakikalarca aramaya gerek kalmıyor

İSTANBUL (AA) - 2022 yılında yaklaşık 280 bin kişinin en az bir kez kullandığı Hepsiburada Çekbul, fotoğrafı çekilen bir ürünü sadece 2 saniye içinde bularak, dakikalarca aramaya son veriyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre şirket, inovasyona dayalı hizmetleriyle hayatı kolaylaştırmaya, tatilin her değerli saniyesini müşterilerine kazandırmaya devam ediyor.

Hepsiburada’nın müşterilerinin hayatını kolaylaştıran ve giderek daha da yaygın kullanılmaya başlayan uygulamalarından biri olan "Hepsiburada Çekbul"u günde ortalama 7 bin kişi kullanıyor.

Çekbul uygulaması sayesinde, herhangi bir yerde görülüp beğenilen bir ürünün markasını ve modelini hatırlamaya ya da çeşitli internet sitelerinin sayfalarında ürünü dakikalarca aramaya gerek kalmıyor.

2022 yılında yaklaşık 280 bin kişinin en az bir kez kullandığı Hepsiburada Çekbul, fotoğrafı çekilen bir ürünü sadece 2 saniye içinde bularak, dakikalarca aramaya son veriyor.

- 18 milyon görsel taranıyor, aranan ürün 2 saniyede ekrana geliyor

Verilen bilgiye göre, yapay zeka tabanlı Çekbul uygulaması, toplamda yaklaşık 18 milyon görsel işleyerek, aranan ürünü saniyeler içinde buluyor ve kullananlara çok büyük bir zaman kazandırıyor.

Ağırlıklı olarak saat 18.00 civarı kullanılan ve 2022’nin ilk 6 ayında en çok giyim/ayakkabı kategorisine ait ürünlerin aratıldığı Çekbul, kısa sürede online alışverişin en gözde uygulamaları arasına girdi.

Hepsiburada'nın mobil uygulaması içine dahil ettiği bu hayat kurtaran özelliği kullanmak için, beğenilen ürünün fotoğrafını çekmek ve Hepsiburada mobil uygulamasının Çekbul sekmesine kolayca aktarmak yeterli oluyor.

Uygulamanın arka planında çalışan yapay zeka teknolojisi, ürünü 1-2 saniyede Hepsiburada ürün listesinden bulup ekrana getiriyor.

Tüm alışveriş işlemi, saniyeler içinde kolayca tamamlanıyor. Böylece ürün en kısa sürede Hepsiburada hızı, güveni ve kalitesi ile sahibine ulaşıyor.

Müşteri odaklı felsefesi çerçevesinde inovasyon yatırımlarını sürdüren Hepsiburada, ‘Hepsiburada Çekbul’ uygulamasının yanı sıra sesli arama ve barkod ile arama gibi özelliklerle de, müşterilerine hem bütçe hem de zaman tasarrufu sağlıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da dolunay kentin simge noktalarıyla fotoğraf karelerine yansıdıİstanbul'da dolunay kentin simge noktalarıyla fotoğraf karelerine yansıdı
Trabzon'da satırlı kavgada 1 kişi ağır yaralandıTrabzon'da satırlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyorKayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
hepsiburada

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:37
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:43
Yatsı
22:29
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Tam bir skandal! Kreşin önünde soyunup öyle bir şey yaptı ki

Tam bir skandal! Kreşin önünde soyunup öyle bir şey yaptı ki

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.