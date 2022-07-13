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Hepsiburada, Efsane Gençlik platformunu hayata geçirdi

13.07.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepsiburada, Efsane Gençlik platformunu hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, 15-25 yaş arası gençlere özel fırsat ve avantajlar sunan Efsane Gençlik platformunu hayata geçirdi.

Hepsiburada açıklamasına göre, yeni üye olan veya henüz ilk alışverişini tamamlamamış 15-25 yaş arası tüm kullanıcıları kapsayan Efsane Gençlik platformuna özel "İlk Alışverişinin Yarısı Bizden" kampanyasıyla, gençlerin bütçelerini rahatlatıyor.

Gençler, bu fırsatla ilk alışverişlerinde harcadıkları miktarın yarısını 100 TL'ye kadar Hepsipapel olarak geri kazanıyor ve diğer ihtiyaçları için kullanabiliyor.

Efsane Gençlik ile sunulan diğer kampanya kapsamında gençler, sonraki alışverişlerinde geceleri saat 23.00'ten sabah 07.00'ye kadar yaptıkları alışverişlerinde 25 TL'ye kadar yüzde 10 Hepsipapel kazanıyor.

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