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Hepsiburada "Efsane Kasım" dönemini başarıyla geçirdi

02.12.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 4 dakikada satılan 20 aracın yanı sıra 5 arsa da "Efsane Kasım" kampanyalarıyla sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, "Efsane Kasım" döneminde trafiğini önceki aylara göre yüzde 70 artırırken, "Efsane Cuma"da ise Hepsiburada'nın ziyaretçi trafiği normal bir günün 3 katına çıktı.

Hepsiburada açıklamasına göre, şirket, kampanyalar ve birçok sürprizle bu yılki "Efsane Kasım"ı da başarılı sonuçlarla tamamladı.

"Efsane Kasım" döneminde trafiğini önceki aylara göre yüzde 70 artırırken, "Efsane Cuma"da ise Hepsiburada'nın ziyaretçi trafiği normal bir günün 3 katına çıktı.

Hepsiburada uygulaması, kasım ayında Android'lerde 5 gün, iOS'larda 6 gün boyunca en çok indirilen uygulama oldu. Ayrıca, Hepsiburada'nın iOS cep telefonları uygulaması, Appstore'da 9 Kasım'da "günün uygulaması (App of the day)" seçilmeyi başardı.

- En çok ilgi gören kategoriler moda, beyaz eşya ve pet shop oldu

Kasım 2020'ye kıyasla bu yılın aynı döneminde Hepsiburada müşterilerinin en çok ilgi gösterdiği kategoriler moda, beyaz eşya ve pet shop oldu. Bunları televizyon, süpermarket ve kozmetik kategorileri takip etti.

Moda kategorisinde Hepsiburada kullanıcıları sweatshirt, mont, bot çizme gibi ürünlere ilgi göstererek kışlık ihtiyaçlarını tamamlarken beyaz eşyada çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve fırınlar en çok satanlar arasında yerini aldı. Petshop kategorisinde ise en çok ilgi gösterilen ürünler kedi mamaları ve kedi kumları oldu.

Hepsiburada kullanıcıları, süpermarket kategorisinde en çok deterjan, temizlik ürünleri ve şampuan satın aldı.

- Kasımda alındı ocakta ödenecek

Bu yılki "Efsane Kasım"da da 3 ana kampanya çerçevesinde birçok ürün grubunda sürprizler ve avantajlar sunan Hepsiburada, büyük ilgi gören "efsane ilklere" de imza attı.

Hepsiburada'nın bu "Efsane Kasım" için hazırladığı "Şimdi Al Ocak'ta Öde", "Efsane Gençlik" ve "Paylaş Kazan" kampanyaları dahilinde yüzde 70'e varan indirimler, "ikincisi 1 TL'lik özel ürünler" gibi kampanyalar sunuldu.

- 4 dakikada 20 araç satışı

Hepsiburada, "Efsane Kasım" döneminde e-ticarette fark oluşturan bir adım daha attı ve ürün yelpazesine arsa ve araç satışlarını da ekledi.

Bir ilk olarak bu yılki "Efsane Kasım"da yüzde 20 indirimli fiyatlarla sunulan 5 adet arsa, yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

Yine avantajlı fiyatlarla sunulan 20 araç ise 4 dakika içerisinde satıldı.

Hepsiburada'nın bir kullanıcısı ise yapılan çekiliş sonucu "Efsane Kasım"ın "efsane ödülü" 2021 model bir BMW 218i Coupe'nin sahibi oldu.

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