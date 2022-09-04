Hepsiburada, gençlere 3 milyon TL'lik toplam fayda sağladı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, 15-25 yaş arası gençler için hayata geçirdiği Efsane Gençlik platformuyla sadece 2 ayda gençlerin bütçelerine toplamda 3 milyon TL’lik fayda sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, geçen temmuz ayında hayata geçirdiği Efsane Gençlik platformu, kısa sürede gençlerin bütçelerine önemli katkıda bulundu.

15-25 yaş arası gençlere avantajlar sunan platform gençlere sadece 2 ayda 3 milyon TL'lik toplam katkı sağladı.

Gençlerin büyük beğenisini toplayan Efsane Gençlik platformu, tanıtımının yapıldığı geçen temmuz ayından itibaren katlanarak artan bir ilgi gördü.

Platformun açılışından önceki iki aya kıyasla, gençlerin verdikleri sipariş oranı son 2 ayda ortalama yüzde 48 artış gösterdi.

Efsane Gençlik platformuna katılan gençlerin gece saat 23.00 ile sabah saat 07.00 arası verdikleri sipariş adedi ise tanıtımdan önceki aya kıyasla yüzde 33 artış gösterdi.

Efsane Gençlik platformunda gençlerin en çok ilgi gösterdikleri kategori dijital oyun pinleri, dizi, film ve yayın paketleri, hediye kartları, online eğitimler, online lisans ve yemek menülerinin bulunduğu dijital ürünler kategorisi oldu.

Onu takip eden kategoriler ise temel tüketim ve gıda ürünleri, cep telefonu aksesuarları, sağlık-güzellik ve son olarak kozmetik ürünleri olarak sıralandı.

Efsane Gençlik platformundan verilen siparişlerde ise ilk sırayı alan İstanbul‘u Ankara, İzmir, Hatay ve Bursa izledi.

Efsane Gençlik platformu, Türkiye’de e-ticarette bir ilk olma özelliği taşıyan yaş doğrulama uygulamasıyla 15-25 yaş arası herkese ayrıcalıklarla alışveriş fırsatı sunuyor.

Efsane Gençlik platformunun avantajlarından ilki, "ilk alışverişinin yarısı bizden" kampanyası. Hepsiburada’ya yeni üye olan veya henüz ilk alışverişini tamamlamamış, 15-25 yaş arasında olan ve TCKN’sini doğrulayan kullanıcıları kapsayan avantajla, gençler yaptıkları ilk alışverişlerinde harcadıkları miktarın yarısını 100 TL’ye kadar Hepsipapel olarak geri kazanıyorlar.

Efsane Gençlik aracılığıyla gençlere sunulan diğer avantaj ise "Gece Alışverişinin Yüzde 10'u Bizden" kampanyası.

Bu kampanyayla da gençler, geceleri saat 23.00’ten sabah 07.00’ye kadar yaptıkları alışverişlerinde 25 TL'ye kadar yüzde 10 Hepsipapel geri kazanıyorlar.

