YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Hepsiburada, gençlere 3 milyon TL'lik toplam fayda sağladı

Hepsiburada, gençlere 3 milyon TL'lik toplam fayda sağladı

04.09.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15-25 yaş arası müşterilere avantajlar sunan Efsane Gençlik platformu, üyelerine sadece 2 ayda 3 milyon TL'lik toplam katkı sağladı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, 15-25 yaş arası gençler için hayata geçirdiği Efsane Gençlik platformuyla sadece 2 ayda gençlerin bütçelerine toplamda 3 milyon TL’lik fayda sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, geçen temmuz ayında hayata geçirdiği Efsane Gençlik platformu, kısa sürede gençlerin bütçelerine önemli katkıda bulundu.

15-25 yaş arası gençlere avantajlar sunan platform gençlere sadece 2 ayda 3 milyon TL'lik toplam katkı sağladı.

Gençlerin büyük beğenisini toplayan Efsane Gençlik platformu, tanıtımının yapıldığı geçen temmuz ayından itibaren katlanarak artan bir ilgi gördü.

Platformun açılışından önceki iki aya kıyasla, gençlerin verdikleri sipariş oranı son 2 ayda ortalama yüzde 48 artış gösterdi.

Efsane Gençlik platformuna katılan gençlerin gece saat 23.00 ile sabah saat 07.00 arası verdikleri sipariş adedi ise tanıtımdan önceki aya kıyasla yüzde 33 artış gösterdi.

Efsane Gençlik platformunda gençlerin en çok ilgi gösterdikleri kategori dijital oyun pinleri, dizi, film ve yayın paketleri, hediye kartları, online eğitimler, online lisans ve yemek menülerinin bulunduğu dijital ürünler kategorisi oldu.

Onu takip eden kategoriler ise temel tüketim ve gıda ürünleri, cep telefonu aksesuarları, sağlık-güzellik ve son olarak kozmetik ürünleri olarak sıralandı.

Efsane Gençlik platformundan verilen siparişlerde ise ilk sırayı alan İstanbul‘u Ankara, İzmir, Hatay ve Bursa izledi.

Efsane Gençlik platformu, Türkiye’de e-ticarette bir ilk olma özelliği taşıyan yaş doğrulama uygulamasıyla 15-25 yaş arası herkese ayrıcalıklarla alışveriş fırsatı sunuyor.

Efsane Gençlik platformunun avantajlarından ilki, "ilk alışverişinin yarısı bizden" kampanyası. Hepsiburada’ya yeni üye olan veya henüz ilk alışverişini tamamlamamış, 15-25 yaş arasında olan ve TCKN’sini doğrulayan kullanıcıları kapsayan avantajla, gençler yaptıkları ilk alışverişlerinde harcadıkları miktarın yarısını 100 TL’ye kadar Hepsipapel olarak geri kazanıyorlar.

Efsane Gençlik aracılığıyla gençlere sunulan diğer avantaj ise "Gece Alışverişinin Yüzde 10'u Bizden" kampanyası.

Bu kampanyayla da gençler, geceleri saat 23.00’ten sabah 07.00’ye kadar yaptıkları alışverişlerinde 25 TL'ye kadar yüzde 10 Hepsipapel geri kazanıyorlar.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Erzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 8 kişi yaralandıErzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 8 kişi yaralandı
Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdiMersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
hepsiburada

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:26
Öğle
13:08
İkindi
16:47
Akşam
19:40
Yatsı
21:04
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.