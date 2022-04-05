Hepsiburada ile ramazanda iyilik hareketi başladı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Ahbap Derneği koordinasyonu ile belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere “Ramazan Dayanışma Paketleri"ni ulaştırmaya başladı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, bu ramazanda da toplumsal birlik ve beraberlik anlayışıyla dayanışma odaklı adımlar atıyor.

Hepsiburada, binlerce kişinin sofrasına bereket getirmesi umuduyla Ramazan Dayanışma Paketleri'ni Türkiye'nin her bölgesinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

Toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak amacıyla kurulan Ahbap Derneği ile yapılan iş birliği kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin dayanışma paketi ulaştırılıyor. Paketlerin teslimatı, Hepsijet aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

İyilik hareketine müşterilerini de dahil ederek büyütmek isteyen Hepsiburada, Ramazan Dayanışma Paketleri"ni platform üzerinden de satışa sunuyor. Böylece Hepsiburada müşterileri, ramazan ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine, platform üzerinden pratik ve güvenli şekilde destek olabilecek.

Bakliyat çeşitlerinden yağa, zeytinden çaya bir ailenin temel ihtiyacı olan kaliteli ürünleri içeren Ramazan Dayanışma Paketleri ile aynı içerikteki "Ramazan Erzak Kolisi"ni kendisi ya da ihtiyaç sahipleri için satın almak isteyenler, Hepsiburada tarafından sunulan ücretsiz kargo imkanı ile sipariş verebiliyor.

109 liradan satışa sunulan "Hepsiburada Ramazan Özel Gıda Erzak Paketi"ne, "https://www.hepsiburada.com/hepsiburada-ramazan-ozel-gida-erzak-paketi-10-parca-p-HBV00000BGUYG" adresinden ulaşılabiliyor.

