Hepsiburada, İş Ortağım projesini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez, "Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak, Akbank ile birlikte değer ürettiğimiz 88 bini aşkın iş ortağımızı genişletme hedefiyle Ankara, İzmir ve İstanbul'da 'Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları' gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada İş Ortağım projesi tanıtıldı.

Proje çerçevesinde Hepsiburada, bu yılın başında işini büyütmek isteyen KOBİ’ler için kapsamlı bir KOBİ Hareketi başlatan Akbank'ın desteğiyle Ankara, İzmir ve İstanbul’dan başlayarak girişimciler ve küçük ölçekli işletmelerle bir araya gelecek.

Verilen bilgiye göre, iş ortağı ekosistemini hızla büyüten Hepsiburada, İş Ortağım Buluşmaları'na katılacaklara komisyon oranı avantajı ve hediye reklam kredisi gibi fırsatlar sunacak.

Hepsiburada İş Ortakları, HepsiLojistik’in desteği, altyapısı, 24 saat kesintisiz hizmeti ve hızıyla, stoklamadan adreslemeye, paketlemeden kargolamaya e-ticarette birçok maliyet, zaman ve iş yükünden tasarruf edebilecek, HepsiJet ile gün seçerek kargolama yapabilecek.

Tüm bunların yanı sıra, Hepsiglobal ile birden fazla ülkede satış yapma imkanıyla ürünlerini yurt dışına da açabilen Hepsiburada İş Ortakları, ürün, sipariş, reklam yönetimleri ve kampanyalar hakkında eğitimler alarak e-ticaret deneyimini geliştirebilecek, farklı sektörlerin önde gelen markalarıyla olan iş birliği sayesinde akaryakıt, kutu ve ambalaj tedariği, ürün fotoğraf çekimi, araç kiralama gibi hizmetlerden avantajlı olarak yararlanabilecek.

Ayrıca, 1 Ekim itibarıyla Hepsiburada ödemelerini ilk kez Akbank üzerinden alan satıcılar yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde hak ediş tutarı üzerinden 500 TL'ye varan chip para ödülü ve daha pek çok avantajlar elde edecek.

- "Hepsiburada ekosistemi güçlenerek büyüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez, KOBİ'lere sunduğu desteklerle öne çıkan Akbank ile bu yolculuğa çıkmaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Büyümez, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak, Akbank ile birlikte değer ürettiğimiz 88 bini aşkın iş ortağımızı genişletme hedefiyle Ankara, İzmir ve İstanbul’da “Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları" gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Hepsiburada’ya yeni katılacaklar için de pek çok olanak ve imkân tanıyoruz. Platformumuzdaki 88 bini aşkın satıcının 130 milyon ürününü milyonlarca müşterimizle buluşturuyoruz. Ekosistemimizde bulunan alt markalarımız HepsiLojistik, HepsiPay, HepsiJet ve HepsiGlobal ile stoklamadan adreslemeye, paketlemeden kargolamaya, faturalandırmadan ürün teslimatı ve iade işlemlerine kadar tüm operasyonel süreçleri için destek sunarak onların yanında oluyor, yurtdışına satış imkanı tanıyor, her türlü reklam hizmetlerinde onlara destek olacak avantajlı kampanyalar sunuyoruz."

Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün de KOBİ'lerin büyümesinin Türkiye ekonomisinin büyümesi anlamına geldiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepsiburada da sahip olduğu tüm pazarlama gücünü, cirosunun yüzde 65'ini oluşturan, İş Ortakları'nın gücüne güç katmak için kullanıyor. Hepsiburada platformu dakikada ortalama 113 sipariş alıyor, bu siparişlerin büyük bir bölümünü Türkiye'nin KOBİ’leri üretiyor ve satıyor. Hepsiburada’nın 'Yarın Kapında' servisiyle de siparişlerin önemli bir bölümü 24 saat içinde teslim ediliyor. Hepsiburada, Efsane Gençlik ve Premium üyelik programlarıyla da kullanıcılarına birçok avantaj sunuyor. 15-25 yaş arası gençlerin yararlanabildiği Efsane Gençlik platformunun şu an tam 1 milyon üyesi bulunuyor. Tüm bu pazarlama gücümüzü Türkiye’nin KOBİ’lerine güç katmak için kullanmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepsiburada ayrıca Efsane Kasım kampanyalarını başlatan ilk e-ticaret platformu. Bu kasım ayına da çok güçlü bir şekilde hazırlandık. İş ortaklarımızla bu Kasım ayında da birlikte güzel işler yapacağımıza inancımız tam."

- "2021 yılında ülkemizde e-ticaret 380 milyar TL olarak gerçekleşti"

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ise 2021 yılında Türkiye'de e-ticaret hacminin 380 milyar TL olarak gerçekleştiğine işaret ederek, e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısının 485 bini aştığını söyledi.

E-ticaretin genel ticarete oranının yüzde 17,7 olduğunu aktaran Oğuz, şu bilgileri verdi:

"Kişi başına düşen e-ticaret harcaması, 2020 yılına göre yüzde 70 artış göstererek 4 bin 750 TL seviyesinde gerçekleşti. İşte bu doğrultuda Akbank olarak bizler de dijitalleşme, e-ticaret ve e-ihracat alanları başta olmak üzere piyasanın nabzını tutan bir banka olarak, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını yakından izliyoruz. Hepsiburada ile ekim ayı içerisinde Ankara, İzmir ve İstanbul'da e-ticarete girmek veya e-ticarette işlerini büyütmek isteyen satıcılara yol gösterecek ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunacak etkinlikler düzenleyeceğiz.

Halihazırda KOBİ'lerimiz için çok avantajlı bir kampanyamız bulunuyor. Mobil, ticari Akbank Kart (debit kart), otomatik fatura, üye iş yeri, ticari kredi kartı, çek karnesi ve SGK ödeme talimatı ürünlerimizden en az 3'ünü aktif kullanan Akbanklı KOBİ'ler 2 bin TL, en az 4'ünü aktif kullanan Akbanklı KOBİ'ler ise 4 bin TL chip-paranın sahibi olabiliyor. Ayrıca, 1 Ekim itibarıyla Hepsiburada ödemelerini ilk kez Akbank üzerinden alan satıcılara yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde hak ediş tutarı üzerinden 500 TL’ye varan chip para ödülü sunuyoruz. Bunlara ilave olarak, Hepsiburada ödemelerini Akbank hesaplarına alan satıcılara özel sunulan Hoş Geldin avantajlarımız bulunuyor. Bu kapsamda KOBİ’lerimize ücretsiz para transferi ve çek işlemleri, avantajlı faiz oranlarıyla taksitli ticari kredi, '0' faizli ticari artı para kredisi ve özel POS çalışma koşulları gibi çeşitli bankacılık ürünlerinde avantajlar da sunuyoruz."

