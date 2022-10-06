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Hepsiburada Premium'a yeni ayrıcalıklar eklendi

06.10.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepsiburada Premium üyeleri, yemekten eğlenceye kadar çeşitli alanlarda yeni avantajlara sahip olacak

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium ile pek çok indirim avantajını kullanıcılarına sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada'nın Burger King iş birliğiyle Hepsiburada Premium üyeleri, Tıkla Gelsin Gel Al kanalında ilgili kodlarını "Tıkla Param" sekmesine girip kolayca kampanyayı aktive ederek "Gel Al"da geçerli olacak şekilde Burger King, King Beef Burger Menü'de yüzde 50 indirim kazanacak.

Hepsiburada ve Petrol Ofisi iş birliğiyle Positive Card Sadakat Programı üyesi olan Hepsiburada Premium'lular, anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarındaki akaryakıt ve otogaz alımlarında 5 kat fazla puan ve ayrıca Hepsiburada oto aksesuar kategorisinde lastik dışındaki ürünlerde yüzde 10 indirim hakkına sahip olacak.

- Hepsiburada Premium'a özel dijital oyun pinlerinde yüzde 10 indirim

Online oyun firmaları tarafından tercih edilen ödeme yöntemlerinden dijital oyun pinlerinde de yüzde 10 indirim Hepsiburada Premium'luları bekliyor. Valorant, Pubg, Razer, League of Legends gibi birçok oyunda kullanılabilen pinlerde 50 TL'ye kadar indirim kazanılabiliyor.

Hepsiburada Premium'lular 25 TL ve üzeri alışverişlerinde kargo bedava ayrıcalığından yararlanıyor. Bir diğer ayrıcalık "yüzde 3 Hepsipapel Kazancı" ile de Hepsiburada, Hepsiburada Market ve Hepsiburada Seyahat alışverişlerinde, harcadıkları miktarın yüzde 3'ünü Hepsipapel olarak geri kazanıyorlar. Hepsiburada Premium'lular aynı zamanda üyelikleri boyunca hediye BluTV aboneliğinden faydalanabiliyor.

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hepsiburada

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