Hepsiburada ve Vestel'den "Hepsimat" iş birliği

"Teslimat gününde teslimat yerinde hazır bulunma mecburiyetinin müşterilerimizin zaman zaman zorlandığı bir konu olduğunu fark ederek yeni teslimat modelimiz Hepsimat'ı hayata geçirdik. Hepsimat'ın teslimat ağını her geçen gün yeni iş birlikleriyle büyütmekten ve müşterilerimize daha fazla alternatif sunarak hayatlarını kolaylaştırmaktan dolayı mutluyuz.

Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ve bu doğrultuda inovatif hizmet modelleri geliştirdiklerini belirten Timirci, şunları ifade etti:

Vestel'in bayii ve kurumsal mağazalarından seçili lokasyonların da projeye eklenmesiyle birlikte Hepsimat, 480 farklı teslimat noktasıyla müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Hepsimat'ın kapsamını, son olarak Vestel ile gerçekleştirdiği iş birliği ile genişletiyor.

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada'nın, müşterilerinin siparişlerini ev ve işyerleri dışında bir teslimat noktasından, diledikleri zaman diliminde teslim almasına imkan tanıyan "Hepsimat" hizmeti artık Vestel 'in satış noktalarında da geçerli olacak.

Bu kapsamda Vestel ile başlattığımız iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu hizmeti tüm Türkiye'ye yaymak için Hepsimat iş ortaklarımızın sayısını artırmayı ve 2020 yılı sonuna kadar da teslimat yapılacak lokasyonların sayısını 650'ye çıkarmayı planlıyoruz."

- "Öncelikli amaçcımız, tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak"

Vestel CMO'su Duygu Badem Uylukçuoğlu, Vestel'in perakende uygulamalarını tüketici talep ve beklentilerinin şekillendirdiğini bildirdi.

Öncelikli amaçlarının, tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak ve hayatını kolaylaştırmak olduğunu aktaran Uylukçuoğlu, şunları kaydetti:

"2019 yılında hayata geçirdiğimiz Teslimat Noktası projesi düzenli olarak online alışveriş yapan, çalışma koşulları, günlük sosyal hayatı veya okul sebebi ile gün içerisinde evin dışında vakit geçiren, dolayısıyla önden programlanamayan kargo teslimatları konusunda sorun yaşayan tüketicilere bir fayda sağlamayı amaçlıyor. Teslimat Noktası projemiz ile örtüşen Hepsiburada Hepsimat uygulaması uyumlu marka iş birliklerimizin en iyi örneklerinden biri.