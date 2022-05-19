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Hepsiburada, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda projelerini tanıttı

19.05.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepsiburada standında katılımcılara Mimex Projesi, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı, Hepsiburada-Intel iş birliği, TÜBİTAK ile ortaklaşa yürütülen Bilgem Yapay Zeka Yetkinlik Merkezi ve Hepsiburada’nın Delivers A.I destekli Otonom Teslimat Robotları ile ilgili bilgi verildi

İSTANBUL (AA) – Hepsiburada, başkentte Ankara Bilim Üniversitesi’nin 4.kez düzenlediği Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın ana sponsoru oldu.

Hepsiburada açıklamasına göre, 18-21 Mayıs'ta ATO Congresium’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen fuar, Türkiye’de verimliliğin artırılmasına destek sağlayan ileri düzeydeki teknolojik ürünlerin sergilenmesini, çalışmaların geniş kitlelere yayılmasını, teknolojik gelişmelerin tüm alanlarda verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlıyor.

Savunma sanayisi başta olmak üzere bilişim, sanayi, eğitim, enerji, tarım, iletişim, sağlık ve ulaşım sektörlerinde geleceğe ışık tutacak akıllı çözüm teknolojilerini kapsayan 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın ana sponsorlarından Hepsiburada, bu önemli etkinlikte standında, geleceğin teknolojileri için büyük önem taşıyan projelerini tanıttı.

Hepsiburada standında katılımcılara fuar boyunca Mimex Projesi, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı, Hepsiburada-Intel iş birliği, TÜBİTAK ile ortaklaşa yürütülen Bilgem Yapay Zeka Yetkinlik Merkezi ve Hepsiburada’nın Delivers A.I destekli Otonom Teslimat Robotları ile ilgili bilgi verildi.

Her projeyi anlatan kısa videoların gösterildiği Hepsiburada standında, bir "Otonom Teslimat Robotu" ile Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı dahilinde ‘giyilebilir teknolojiler’ üreten Tetfit markasına ait ürünler de yer aldı.

Açılış gününde, katkılarından dolayı Hepsiburada adına Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Babalı’ya Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Fuarın ikinci gününde ise Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç’u Hepsiburada standında ağırladı. Dr. Ali Taha Koç ayrıca Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı dahilindeki Tetfit markasının ürünlerini de deneyimledi.

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