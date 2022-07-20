Hepsiburada, yeni hizmeti Hepsiburada Premium'u tanıttı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, "Hepsiburada Premium'la 7'den 77'ye Türk insanının ihtiyaçlarını çok iyi anlayan, onlara göre tasarlanmış bir program sunmaya özen gösterdik. Amacımız, yaklaşık 1 yılda ortalama 1 milyar TL'ye yakın bir katmadeğeri müşterimizle paylaşmak." dedi.

Hepsiburada'nın yeni hizmeti Hepsiburada Premium'un tanıtımı, Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ ve markanın reklam yüzü Cem Yılmaz'ın katıldığı basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium, yüzde 3 Hepsipapel kazancı, hediye BluTV ve ücretsiz kargo gibi çok sayıda avantaj sunuyor. Hepsiburada Premium'un, e-ticaret sektöründe yeni bir dönemi başlatması ve müşterilerine yılda 1 milyar TL'lik fayda sağlaması hedefleniyor.

Hepsiburada CEO'su Emirdağ, Türkiye'de e-ticaret ve online alışverişte standartları bir üst seviyeye taşıma amacıyla hayata geçirilen Hepsiburada Premium'un felsefesini ve hayatları kolaylaştıran Hepsiburada Premium avantajlarını anlattı.

Emirdağ, müşteri deneyiminin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, standartları daha da yukarı çıkarmak amacıyla Hepsiburada Premium'un hayata geçirildiğini söyledi.

Yeni hizmetin, müşterinin hayatını kolaylaştırmak ve ona çeşitli avantajlar sunabilmek adına kurgulandığını belirten Emirdağ, şunları kaydetti:

"Bunu yaparken benzeri görülmemiş genişlikte ve bütçe dostu fiyatlarla büyük bir paket hayata geçirmeye, 7'den 77'ye Türk insanının ihtiyaçlarını çok iyi anlayan, onlara göre tasarlanmış bir program sunmaya özen gösterdik. Amacımız, yaklaşık 1 yılda ortalama 1 milyar TL'ye yakın bir katma değeri müşterimizle paylaşmak, bu avantajları onlara sunmak. Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası Hepsiburada'nın sunduğu hizmetleri Hepsiburada Premium ile daha da ileriye taşıyoruz.

Hepsiburada Premium, Türkiye’de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun üyelik bazlı sadakat uygulaması. e-ticaret dünyasında standartları yeniden tanımlayarak çıtayı daha da yükselten Hepsiburada Premium, müşteri ile ilişkimizi de yalnızca alışverişten ibaret olmaktan çıkararak çok farklı bir boyuta taşıyor. Hepsiburada Premium ile hayatları kolaylaştırıyor, zaman kazandırıyor ve ekonomik fayda sağlıyoruz."

- "e-ticarette 'kafa rahatlığı' kavramını Hepsiburada Premium ile bir üst seviyeye taşıyoruz"

e-ticarette kafa rahatlığı kavramını Hepsiburada Premium ile daha da geliştirdiklerinin ve bir üst seviyeye taşıdıklarını ifade eden Emirdağ, kampanya hazırlık sürecinde müşterinin sesi olan Cem Yılmaz'ın da desteğiyle Premium faydalarını çok net şekilde müşteriye aktardıklarını bildirdi.

Emirdağ, "Hepsiburada Premium ile online alışverişte müşteri deneyimini tamamen değiştiriyor, onlara tüm yönleriyle bütünsel bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Müşterilerimizle karşılıklı güvene dayalı, sadakat temelli yepyeni bir bağ kuruyoruz. Hepsiburada Premium da orta ve uzun vadede Hepsiburada'nın iş modelinin önemli bir parçası olarak, müşterilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştıracağımız atılımların ilk adımını temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Hepsiburada’nın bu hizmeti bana gurur verdi"

Daha önce "Efsane Kasım" ve "Türkiye'nin En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası" reklam filmleriyle Hepsiburada'nın reklam yüzü olan Cem Yılmaz da "Türkiye'de e-ticaret sektörüne yön veren milli bir marka ile çalışmak bana şevk veriyor. Tamamen Türkiye'de geliştirilen, sektörde bir dönüm noktası olacak bir deneyimi birlikte duyuruyoruz. Ben böyle bir yeniliğin, yerli sermayeli bir Türk şirketi tarafından baştan sona Türkiye'de geliştirilip Türkiye'de hizmete sunulmasını görmekten gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Hepsiburada Premium üyelerine BluTV hediye

Verilen bilgiye göre, Hepsiburada'nın en avantajlı hizmeti Hepsiburada Premium'a, kredi kartlarından otomatik olarak çekilecek aylık 9,90 TL karşılığında dileyen herkes üye olabiliyor.

Hepsiburada Premium'un avantajlar ve fırsatlar dünyasına adım atanlara sunulan ayrıcalıklardan ilki "yüzde 3 Hepsipapel Kazancı"ı olarak öne çıkıyor.

Hepsiburada Premium üyeleri bu sayede Hepsiburada, Hepsiburada Market ve Hepsiburada Seyahat alışverişlerinde, belirli limitler dahilinde harcadıkları miktarın yüzde 3'ünü Hepsipapel olarak geri kazanıyorlar.

Hepsiburada Premium üyeleri, 25 TL üzeri tüm siparişlerinde ücretsiz kargo imkanından faydalanabiliyor.

Üyeler, market siparişi teslimatları için de herhangi bir ücret ödemezken, "Kapında İade" ve "Randevulu Teslimat" gibi hayatı kolaylaştıran hizmetlere de ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Üyeler, Hepsiburada'dan satın alınan mobilyalar ve araç lastiklerinin montaj hizmetlerinden de ücretsiz faydalanıyor.

Bunların yanı sıra Hepsiburada müşterileri, Premium üyelikleri boyunca mevcut paketi aylık 34,90 TL olan BluTV’nin zengin içeriğine hediye olarak ulaşabiliyor.

