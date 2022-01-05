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Hepsiburada yetkilileri, Çorlu'da üreticilerle bir araya geldi

05.01.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepsiburada yetkilileri, Çorlu'da üreticilerle bir araya geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Hepsiburada yetkilileri, HepsiTürkiye'den programı kapsamında, ülke genelinde 25'nci durakları olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üreticilerle buluştu.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, yerel üreticileri e-ticarete yönlendirmeyi ve dijitalleşmeye teşvik ederek, yöresel ürünlerini Hepsiburada'nın milyonlarca kullanıcı barındıran platformu aracılığıyla tüm Türkiye'ye ulaştırmayı hedefleyen HepsiTürkiye'den programının tanıtımı yapıldı.

Toplantıda, Hepsiburada yetkili ve uzmanları, e-ticaretin ve dijitalleşmenin sağlayacağı katma değerler başta olmak üzere, HepsiTürkiye'den programını, nasıl bu programın parçası olunabileceğini, sağlayacağı prestij ve avantajları Çorlu'nun yerel üreticileri ve basın mensuplarıyla paylaştı.

Hepsiburada HepsiTürkiye'den Proje Koordinatörü Duygu Aktaş, AA muhabirine, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı niteliğindeki Çorlu ve bölge üreticileri için HepsiTürkiye'den programı ve e-ticaretin büyük önem taşıdığını söyledi.

Programda gördükleri ilgiden mutluluk duyduklarını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı için Çorlu'dayız. HepsiTürkiye'den programı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğinde temmuz ayında hayata geçti. Hedefimiz, Türkiye'nin 81 ili 971 ilçesindeki yöresel ürünleri aracı olmadan üreticilerimizin, satıcılarımızın, KOBİ'lerimizin ve esnafımızın Hepsiburada üzerinden tüm Türkiye'ye ulaştırılması. HepsiTürkiye'den programı 3 binden fazla ürünü barındırmakta. Aynı zamanda bugün Çorlu'daki tüm işletmeleri, KOBİ'leri, programın sunmuş olduğu yüzde 1 komisyon oranı, fotoğraf desteği, dijital ve reklam destekleri, ayrıcalıklı il ve ilçe ayraçlarıyla gösterilen ürünler, ana sayfa üzerindeki desteklerimizden bahsetmeye geldik. Hesiburada aynı zamanda kadın girişimcileri destekleyen ilk e-ticaret sitesi. Sunduğumuz imkanlardan, kadın kooperatifleri ve kadın girişimcileri de haberdar etmek istiyoruz."

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Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Cuma

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