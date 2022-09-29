Hepsiburada yılın ilk yarısında yüzde 69 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada'nın toplam satış hacmi yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 69 artışla 17,5 milyar TL'ye ulaştı.

Hepsiburada açıklamasına göre, ilk çeyrekteki güçlü büyüme performansını nisan-haziran döneminde de sürdüren şirket, 2022 büyüme tahminini yükseltti.

Şirketin toplam satış hacmi yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 69 artışla 17,5 milyar TL oldu.

Yılın ilk yarısında platform üzerinden verilen sipariş adedi yüzde 31 artışla 29,1 milyon adede ulaştı. İkinci çeyrekte müşteri başına ortalama sipariş sıklığı yüzde 23 artışla 5,2'ye yükseldi.

Hepsiburada'nın aktif satıcı sayısı ikinci çeyrekte yüzde 45 büyüyerek 88,7 bine çıktı. Platformdaki ürün sayısı ise yüzde 107 artışla 130,3 milyon adede ulaştı. Şirketin toplam satışları içinde pazaryeri payı ikinci çeyrekte yüzde 64 olarak gerçekleşti.

- Müşteri sayısı 11,7 milyona yükseldi

HepsiJet, Hepsiburada Market, Hepsipay, Hepsiglobal HepsiAd ve Hepsiburada Seyahat gibi yeni marka ve hizmetleri hayata geçirerek, tüm paydaşlarına ve sektöre fayda sağlamayı hedefleyen Hepsiburada, ikinci çeyrekte yıllık bazda aktif müşteri sayısında da yüzde 18 büyüme kaydetti. Böylece müşteri sayısı 11,7 milyona yükseldi.

Sektörde "Kapında İade" ve "Yarın Kapında" gibi yenilikçi servislerle farklılaşan Hepsiburada, müşteri sadakati ve deneyimini ölçümlendirmede kullanılan Net Promoter Score/Tavsiye Etme Skoru (NPS) performansına göre sektör liderliğini 2022'nin ikinci çeyreğinde de korudu. FutureBright'ın "E-ticaret NPS Araştırması" sonuçlarına göre "Türkiye'nin En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası" olma başarısını ikinci çeyrekte de devam ettirdi.

- Hepsiburada siparişlerinin yüzde 83'ü ertesi gün teslim edildi

Hepsijet, Türkiye'nin 81 ilindeki 7 Operasyon Merkezi, 183 Sevkiyat Noktası ve 17 Transfer Merkeziyle hizmetlerini genişletmeyi sürdürdü. İkinci çeyrekte Hepsiburada mağazasından verilen siparişlerin yüzde 83'ü 24 saatten az sürede teslim edildi.

Büyük hacimli ürünler için sağlanan teslimat ve iade servisi HepsiJet XL ise hizmet ağıyla müşteri deneyiminde yarattığı farkı, yaklaşık yüzde 99'luk memnuniyet skoruyla daha da ileri taşıdı.

Platform üzerinden yapılan toplam satışların yüzde 39'u Hepsipay Cüzdanım aracılığıyla yapıldı. Haziran 2021'de hayata geçirilen Hepsipay Cüzdanım'ın müşteri sayısı 8 milyona yükseldi.

Müşterilerine ihtiyaçlarını gecikmeden satın alabilme fırsatı sunan Hemen Al Sonra Öde uygulaması ise 100 binin üzerinde müşteriye ihtiyaçlarını ertelemeden ve kredi kartı limitlerine takılmadan alışveriş yapma imkanı sundu.

- İlk yarıda enflasyondan arındırılmış toplam satış hacmi 19,7 milyar TL oldu

Hepsiburada, uluslararası finansal raporlama standartları ile uyum çerçevesinde ikinci çeyrek ve ilk yarıyıl verilerini enflasyon etkisinden arındırarak da açıkladı.

Buna göre, ilk 6 ayda gerçekleşen toplam satış hacmi finansal verilerin enflasyona göre yeniden muhasebeleştirilmesi sonucunda yüzde 3 artışla 19,7 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin 2022 ikinci çeyreğinde enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi ise 9,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Elde ettiği başarılı performans sonucunda, Hepsiburada daha önce 2022 için duyurduğu yüzde 50 civarındaki toplam satış hacmi büyümesi hedefini, yüzde 60 civarına yükseltti.

- "Küresel başarı hikayesini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, tüm finansal sonuçları şeffaflıkla paylaştıklarını belirterek, "Güçlü sonuçlarla başladığımız 2022 yılının ikinci çeyreğinde, aktif satıcı sayımızda yüzde 45, ürün sayımızda ise yüzde 107 artışa ulaştık. Böylelikle yılın ilk yarısını 29,1 milyon siparişle tamamlayarak toplam satış hacmimizi yüzde 69 büyütme başarısı gösterdik." ifadelerini kullandı.

Müşterilerin günlük yaşamlarında güvenilir, yenilikçi ve samimi bir yol arkadaşı olarak e-ticarette standartları yeniden tanımlayan pek çok servisi son 6 ayda hayata geçirdiklerini aktaran Emirdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"e-ticaret alanında Türkiye'de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat uygulaması Hepsiburada Premium ile e-ticaret dünyasında standartları yeniden tanımlayarak çıtayı daha da yükselttik. Ticaretin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla Türkiye’nin ilk 'al ve çık' konseptli akıllı, kasasız mağazası Hepsiburada Smart by MIMEX'i açtık. Ayrıca, HepsiJet'in TÜRKPATENT tarafından tescil edilen 'Çok Araçlı Rota Optimizasyonu' çözümüyle hızımıza hız kattık. Teknolojimiz ve lojistik yeteneklerimiz sayesinde uçtan uca hizmet kalitemiz ve uygun maliyetli çözümlerimizi müşterilerimize ulaştırmayı sürdürdük."

Emirdağ, bu başarılı performansın bir sonucu olarak 2022 yıl sonu büyüme hedeflerini yükselttiklerini belirterek, "Yakaladığımız küresel başarı hikayesini büyütmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

