Hepsiburada’dan çok özel indirimlerle üç günlük fırsat: Teknolojide Aksesuar Günleri

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, teknolojiseverler için sürpriz fiyatlar ve kaçırılmayacak fırsatlarla dolu yeni bir kampanya hazırladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, 4-6 Temmuz arası üç gün sürecek Teknolojide Aksesuar Günleri kampanyasında, seçkin markaların en çok talep gören kulaklık, akıllı saat, ses-görüntü sistemleri ve oyun konsolları gibi yüzlerce ürünü, ciddi indirimler ve çok cazip fırsatlarla teknolojiseverlerin ilgisine sunuluyor.

Hepsiburada’nın üç günlük kampanyası dahilinde, Samsung, Xiaomi, Huawei gibi teknoloji devlerinin çok satan aksesuar ürünlerinde yapılacak genel indirimlerin yanı sıra, seçili bazı ürünlerde tek günlük, çok özel fırsatlar da yer alacak. Bu seçili ürünler arasında, 1,1 inçlik geniş ve renkli ekrana, 11 profesyonel spor modu ve 24 saat akıllı kalp atış hızı izleme gibi pek çok özelliğe sahip Xiaomi Mi Band 5 akıllı saat, Pro Sound ses performansı ile müzik keyfini maksimum düzeye çıkaran, 5 saat çalma süresi sunan, suya ve toza dayanıklı JBL Go 3 bluetooth hoparlör bulunuyor. HONOR Watch Magic 2, HUAWEI Sound Joy Green Bluetooth Hoparlör gibi teknolojiseverlerin hayallerini süsleyen marka ve modeller de seçili ürünler arasında yer alıyor.

Hepsiburada kalitesi, hızı ve güveni ile 4-6 Temmuz arası Teknolojide Aksesuar Günleri kampanyasına katılarak hayallerindeki ürünü alanlar, 75 TL üzeri alışverişlerinde "kargo bedava" fırsatından da yaralanabiliyor.

