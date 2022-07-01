YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Hepsiburada’dan çok özel indirimlerle üç günlük fırsat: Teknolojide Aksesuar Günleri

Hepsiburada’dan çok özel indirimlerle üç günlük fırsat: Teknolojide Aksesuar Günleri

01.07.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepsiburada’dan çok özel indirimlerle üç günlük fırsat: Teknolojide Aksesuar Günleri

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, teknolojiseverler için sürpriz fiyatlar ve kaçırılmayacak fırsatlarla dolu yeni bir kampanya hazırladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, 4-6 Temmuz arası üç gün sürecek Teknolojide Aksesuar Günleri kampanyasında, seçkin markaların en çok talep gören kulaklık, akıllı saat, ses-görüntü sistemleri ve oyun konsolları gibi yüzlerce ürünü, ciddi indirimler ve çok cazip fırsatlarla teknolojiseverlerin ilgisine sunuluyor.

Hepsiburada’nın üç günlük kampanyası dahilinde, Samsung, Xiaomi, Huawei gibi teknoloji devlerinin çok satan aksesuar ürünlerinde yapılacak genel indirimlerin yanı sıra, seçili bazı ürünlerde tek günlük, çok özel fırsatlar da yer alacak. Bu seçili ürünler arasında, 1,1 inçlik geniş ve renkli ekrana, 11 profesyonel spor modu ve 24 saat akıllı kalp atış hızı izleme gibi pek çok özelliğe sahip Xiaomi Mi Band 5 akıllı saat, Pro Sound ses performansı ile müzik keyfini maksimum düzeye çıkaran, 5 saat çalma süresi sunan, suya ve toza dayanıklı JBL Go 3 bluetooth hoparlör bulunuyor. HONOR Watch Magic 2, HUAWEI Sound Joy Green Bluetooth Hoparlör gibi teknolojiseverlerin hayallerini süsleyen marka ve modeller de seçili ürünler arasında yer alıyor.

Hepsiburada kalitesi, hızı ve güveni ile 4-6 Temmuz arası Teknolojide Aksesuar Günleri kampanyasına katılarak hayallerindeki ürünü alanlar, 75 TL üzeri alışverişlerinde "kargo bedava" fırsatından da yaralanabiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara artışı açıkladı: (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara artışı açıkladı: (2)
"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:
Anahtar Kelimeler:
hepsiburada

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:29
Sabah
05:29
Öğle
13:13
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Canan Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Televizyonda tamamen çıplak kalmıştı! İtiraf etti: Hala bakirim

Televizyonda tamamen çıplak kalmıştı! İtiraf etti: Hala bakirim

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.