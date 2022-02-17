Hepsiburada'dan Dünya Kediler Günü'nde HAYTAP'a destek

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, 17 Şubat Dünya Kediler Günü için Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP ile el ele vererek sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere tam 50 bin günlük öğüne denk gelen 2 ton mama bağışı yaptı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, HAYTAP aracılığıyla dağıtılarak binlerce sokak hayvanına can olacak bağışın yanı sıra, Hepsiburada milyonlarca kullanıcısı için #hepsiyürekten diyerek destek çağrısı yaptı.
HAYTAP ile yürütülecek kampanya dahilinde tüm hayvanseverler, Hepsiburada platformundaki bağış kampanyasında yer alan mamalardan ya da HAYTAP mağazasındaki ürünlerden alarak destek olabilecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz