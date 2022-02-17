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Hepsiburada'dan Dünya Kediler Günü'nde HAYTAP'a destek

17.02.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepsiburada'dan Dünya Kediler Günü'nde HAYTAP'a destek

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, 17 Şubat Dünya Kediler Günü için Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP ile el ele vererek sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere tam 50 bin günlük öğüne denk gelen 2 ton mama bağışı yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HAYTAP aracılığıyla dağıtılarak binlerce sokak hayvanına can olacak bağışın yanı sıra, Hepsiburada milyonlarca kullanıcısı için #hepsiyürekten diyerek destek çağrısı yaptı.

HAYTAP ile yürütülecek kampanya dahilinde tüm hayvanseverler, Hepsiburada platformundaki bağış kampanyasında yer alan mamalardan ya da HAYTAP mağazasındaki ürünlerden alarak destek olabilecek.

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