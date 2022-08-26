Hepsiburada'dan hızlı şarj ürünlerinde hızlı indirim

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada müşterileri, 29-31 Ağustos'taki Hızlı Şarj Günleri’nde, bu kategorideki en kaliteli ve güvenilir ürünler için sepette yüzde 30 indirim fırsatı yakalayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, hızlı şarj ürünlerinde kaçırılmayacak bir indirim kampanyası düzenliyor.

Sadece 3 gün sürecek, iPhone ve Android uyumlu, kaliteli ve güvenilir şarj cihazları ve kablolarına uygun fiyatlarla sahip olunabilecek bu kampanya, ayrıca kargo bedava fırsatı, Hepsiburada güvencesi ve hızlı teslimat avantajlarını da kapsıyor.

Türkiye'nin Hepsiburada'sı müşterilerine kaliteli marka ve modellerini sunduğu hızlı şarj ürünleri, bataryalarına güçlü bir akım taşıdıkları cihazların güvenle ve daha hızlı şarj olmalarına, bu sayede gün içinde şarj aletine bağlı kalma sürelerinin önemli ölçüde kısalmasına olanak tanıyor.

Hepsiburada müşterileri, sadece 3 gün sürecek Hızlı Şarj Günleri’nde, Ugreen 65W USB Type-C Qc 4.0 Pd 3.0 Ganx 3 Portlu Hızlı Şarj Cihazı ve Mcdodo Ca-4673 Lightning 90 derece çift yönlü ledli örgü kablo gibi tasarıma, daha küçük boyutlara ve birçok son teknoloji donanıma sahip güvenilir ve kaliteli yüzlerce hızlı şarj ürününe, sepette yüzde 30 indirim fırsatıyla sahip olabilecekler.

