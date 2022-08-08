Hepsiburada'dan Kitapseverler Günü'ne özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, 9 Ağustos Kitapseverler Günü'ne özel bir kampanya hazırladı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, çok satanlar, yeni çıkanlar, vazgeçilmez klasikler ve kişisel gelişim türlerinde seçili kitaplar, sepette net yüzde 10 indirimle kitapseverlerle buluşturulacak.

9-10 Ağustos'ta geçerli olacak bu özel kampanya ile kitapseverler, Zülfü Livaneli'nin "Kaplanın Sırtında", Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna", Edgar Allan Poe'nun "Bütün Hikayeleri", Haruki Murakami'nin "Mesleğim Yazarlık", İlber Ortaylı'nın "İnsan Geleceğini Nasıl Kurar", J.K. Rowling'in özel kutulu 7 kitaplık "Harry Potter" seti, Mark Wollyn'in "Seninle Başlamadı" eserleri gibi pek çok kitaba çok özel fiyatlarla sahip olabilecek. Hepsiburada'nın internet sitesinde kitap kategorisi altında bulunan kitaplar arasında yer alan indirimlere ek olarak, sepette net yüzde 10 indirim de kitapseverleri bekleyen bir başka sürpriz olacak.

Kitapseverler Günü'ne özel "Seçili Çocuk Kitaplarında 3 Al 2 Öde", "İthaki Yayın Grubu'nda Sepette yüzde 10 İndirim" ve "Zamansız Klasiklerde 1 Alana 1 Bedava" kampanyaları ise hafta boyunca devam edecek.

