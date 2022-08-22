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Hepsiburada'dan okul alışverişi kampanyası

22.08.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kampanya çerçevesinde Hepsiburada, milyonlarca çeşit ürün bulunan seçkisinde, peşin fiyatına 6 taksit avantajı ile ailelerin bütçelerini rahatlatmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, okul alışverişi kampanyasını, milyonlarca çeşit üründe, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla tüketici ile buluşturuyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, okul ihtiyaçlarını tamamlayacak gençler ve aileler için avantajlarla dolu okul alışverişi kampanyasını duyurdu.

Kampanya çerçevesinde Hepsiburada, milyonlarca çeşit ürün bulunan seçkisinde, peşin fiyatına 6 taksit avantajı ile ailelerin bütçelerini rahatlatmayı hedefliyor.

Okul öncesi anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversite ihtiyaçlarına göre ayrı listeleler sunulan kampanyada, eğitim araç gereçlerinden okul giyim ve aksesuarlarına, teknolojik cihazlardan uzaktan eğitim için gerekli olabilecek çalışma mobilyalarına kadar çok sayıda seçenek bulunuyor.

Disney, Marvel, Kral Şakir, Harry Potter, Maşa ile Koca Ayı gibi karakterlerin de lisanslı ürünlerinin avantajlı fiyatlarla öne çıktığı kampanyada her yaştan öğrenci ihtiyaç ve isteklerini tamamlayabiliyor.

Hepsiburada'nın üyelik bazlı sadakat programı Premium üyeleri, tüm alışverişlerinde kargo bedava ve yüzde 3 Hepsipapel kazanımı gibi ayrıcalıklardan yararlanıyor.

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