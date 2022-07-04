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  4. Hepsiburada’nın en avantajlı hali Hepsiburada Premium kullanıma açıldı

Hepsiburada’nın en avantajlı hali Hepsiburada Premium kullanıma açıldı

04.07.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepsiburada Premium üyeleri aylık 9,90 TL karşılığında, ücretsiz kargo ve hediye BluTV üyeliği ile alışverişte yüzde 3 Hepsipapel kazancı gibi birçok avantajdan yararlanacak

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, müşterilerine birçok avantajdan yararlanma fırsatı sunduğu Hepsiburada Premium üyelik modelini hayata geçirdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, yeni servis Türkiye’de e-ticaret alanında geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat uygulaması olma özelliği taşıyor.

Hepsiburada Premium’a, aylık sadece 9.90 TL‘ye dileyen herkes üye olabiliyor. Hepsiburada Premium’un avantajlar ve fırsatlar dünyasına adım atanlar için geçerli öne çıkan hizmetlerden biri yüzde 3 Hepsipapel Kazancı. Bu ayrıcalık sayesinde belirli limitler dahilinde tüm Hepsiburada alışverişlerinin yanı sıra, Hepsiburada Market ve Hepsiburada Seyahat alışverişlerinde de harcanılan miktarın yüzde 3’ü HepsiPay Cüzdanım uygulaması üzerinden Hepsiburada Premium üyelerine iade edilecek.

- Hepsiburada Premium üyelerine ücretsiz kargo, mobilya ve lastik alışverişlerinde montaj hizmeti

Hepsiburada Premium üyeleri, 25 TL üzeri siparişlerinde ücretsiz kargo imkanının yanı sıra, mobilya alışverişinde montaj ve araç lastiği alışverişinde montaj hizmetlerinden de ücretsiz yararlanacaklar. Böylece ortalama 500 TL olan mobilya montajı ve ortalama 275 TL olan lastik montajı hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklar.

- Hepsiburada Premium üyelerine hediye BluTV aboneliği

Hepsiburada müşterileri, Premium üyelikleri boyunca, mevcut paketi aylık 34,90 TL olan BluTV’ye hediye olarak abone olabilecek.

Çağrı merkezine de öncelikli ulaşılabilecek Hepsiburada Premium üyelerine ayrıca farklı sektörlerdeki birçok markadan avantajlı teklifler de sunulacak ve çok avantajlı koşullarla ürün ya da hizmetler alınabilen Hepsiburada Premium dünyasına birçok yeni ayrıcalık eklenecek.

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