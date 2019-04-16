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Hepsinin adını ezbere biliyoruz! Pek çok kişi yüzlerini ilk defa görecek

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 16.04.2019 10:55 | Son Güncelleme

Adriana Lima'nın Prada şıklığında olduğu gibi akılda kalan kıyafetleri yaratan, ünlü isimleri giydiren dünyaca ünlü modacılar, sadece adlarıyla bilinirken, yüzleri pek tanınmıyor.

İşte yıldızları giydiren dünyaca ünlü modacılar...

Adı bilinen ama yüzleri bilinmeyen dünyanın en ünlü modacıları

Miuccia Prada

Miuccia Prada

Vera Wang

Vera Wang

Giorgio Armani

Giorgio Armani

John Galliano

John Galliano

Vivienne Westwood

Vivienne Westwood

Gianni Versace

Gianni Versace

Marc Jacobs

Marc Jacobs

Stella McCartney

Stella McCartney

Calvin Klein

Calvin Klein

Christian Louboutin

Christian Louboutin

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana

Kenzo Takada

Kenzo Takada

Tom Ford

Tom Ford

Diane Von Furstenberg

Diane Von Furstenberg

Alexander Wang

Alexander Wang

Manolo Blahnik

Manolo Blahnik

Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger

Jean Paul Gaultier

Jean Paul Gaultier

Donna Karan

Donna Karan

Roberto Cavalli

Roberto Cavalli

Michael Kors

Michael Kors

Roland Mouret

Roland Mouret

Thierry Mugler

Thierry Mugler

Christian Lacroix (Sağdaki)

Christian Lacroix (Sağdaki)

Jacquemus

Jacquemus
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Anahtar Kelimeler:
ünlü tasarımcılar prada yüzleri

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