Her an gerilim dolu! Batshuayi oyundan çıktıktan sonra...

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi konuk ettiği derbi maçın 7. dakikasında kazanılan penaltı atışını gole çeviremeyen ve performansıyla da taraftarların tepkisini çeken Michy Batshuayi, 62. dakikada yerini Kevin N’Koudou’ya bıraktı. Yakın olduğu kalenin hemen yanından oyun alanının dışına çıkan Batshuayi’ye Beşiktaşlı taraftarlar tepkisini sürdürürken, Belçikalı forvet, yedek kulübesine gelmek yerine doğrudan soyunma odasına gitmeyi tercih etti.

ÜST ÜSTE 2. KEZ YAŞANDI

Batshuayi geçtiğimiz haftalarda da bir penaltı atışından faydalanamamıştı. Fenerbahçe maçıyla birlikte 2.kez penaltı kaçırdı ve taraftarın tepkisini topladı.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



