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Her an gerilim dolu! Batshuayi oyundan çıktıktan sonra...

08.05.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe derbisinde kaçırdığı penaltı ve performansıyla taraftarların tepkisiyle karşılaşan Michy Batshuayi, oyundan çıkınca direkt olarak soyunma odasına gitti.

Her an gerilim dolu! Batshuayi oyundan çıktıktan sonra...
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi konuk ettiği derbi maçın 7. dakikasında kazanılan penaltı atışını gole çeviremeyen ve performansıyla da taraftarların tepkisini çeken Michy Batshuayi, 62. dakikada yerini Kevin N’Koudou’ya bıraktı. Yakın olduğu kalenin hemen yanından oyun alanının dışına çıkan Batshuayi’ye Beşiktaşlı taraftarlar tepkisini sürdürürken, Belçikalı forvet, yedek kulübesine gelmek yerine doğrudan soyunma odasına gitmeyi tercih etti.

ÜST ÜSTE 2. KEZ YAŞANDI

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Batshuayi geçtiğimiz haftalarda da bir penaltı atışından faydalanamamıştı. Fenerbahçe maçıyla birlikte 2.kez penaltı kaçırdı ve taraftarın tepkisini topladı.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Michy Batshuayi
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