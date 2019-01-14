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Her biri drone ile çekildi! İşte en iyileri

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 14.01.2019 15:34 | Son Güncelleme

Drone fotoğrafçılığının gittikçe yaygınlaşması yapılan yarışmaları da popüler hale getirdi. Drone fotoğrafçılığının en saygın yarışmalarından biri olarak görülen Dronestagram da bunlardan biri. Oldukça rağbet gören yarışmada yılın en iyileri belli oldu.

Askeri amaçlı kullanılan ve kısa sürede ismini dünyaya duyuran drone, son zamanlarda fotoğrafçıların da gözdesi. Fotoğraf sanatıyla uğraşan kişilere yeni bir kulvar sunan dronelar, bakın ortaya nasıl görüntüler çıkmasını sağladı...

Yılın en iyi drone fotoğrafları belli oldu

Drone fotoğrafçılığının en saygın yarışmalarından biri olan Dronestagram yarışmasının bu yılki en iyilerini belli oldu.
İlk olarak askeri kullanım ile adını duyduğumuz, daha sonra pek çok şirketinin ürettiği sivil amaçlı cihazlarla oldukça yaygınlaşan drone'lar (İnsansız Hava Aracı) fotoğrafçılık alanında da yeni bir kulvar açtı.
Drone fotoğrafçılığının en saygın yarışmalarından biri olan Dronestagram yarışmasının bu yılki en iyilerini açıkladı.
İşte yarışmada derece alan en iyi fotoğraflar...
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drone fotoğraf yarışması

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