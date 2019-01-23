Her dönemin en seksi kadını JLO! Makyajsız fotoğrafıyla meydan okudu

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı. Yaklaşık 2.5 milyon beğeni, on binlerce yorum alan fotoğraf ne var ki kimseye inandırıcı gelmedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı. Yaklaşık 2.5 milyon beğeni, on binlerce yorum alan fotoğraf ne var ki kimseye inandırıcı gelmedi.

Jennifer Lopez

50 yaşındaki sanatçının yüzünde bir tane bile kırışıklık olmaması ve son derce parlak bir cilde sahip olması şaşkınlık yarattı. ‘Bir insan kendine nasıl bu kadar iyi bakabilir’ diye takdir edenler vardı ama genellikle ‘Bizi makyajsız ya da photoshopsuz olduğuna asla inandıramazsın’ gibi yorumlar çok daha fazlaydı… İşte Jennifer Lopez dışında makyajsız halleriyle dikkat çeken ünlü isimler…