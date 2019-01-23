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Her dönemin en seksi kadını JLO! Makyajsız fotoğrafıyla meydan okudu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 23.01.2019 11:33 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez geçtiğimiz hafta makyajsız halini paylaştı. Yüzünde bir tane bile kırışıklığın olmaması ve son derece parlak bir cilde sahip olması 'Photoshop' iddialarını güçlendirdi...

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı. Yaklaşık 2.5 milyon beğeni, on binlerce yorum alan fotoğraf ne var ki kimseye inandırıcı gelmedi.

Jennifer Lopez’in makyajsız hali şaşkınlık yarattı!

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı. Yaklaşık 2.5 milyon beğeni, on binlerce yorum alan fotoğraf ne var ki kimseye inandırıcı gelmedi.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez
50 yaşındaki sanatçının yüzünde bir tane bile kırışıklık olmaması ve son derce parlak bir cilde sahip olması şaşkınlık yarattı. ‘Bir insan kendine nasıl bu kadar iyi bakabilir’ diye takdir edenler vardı ama genellikle ‘Bizi makyajsız ya da photoshopsuz olduğuna asla inandıramazsın’ gibi yorumlar çok daha fazlaydı… İşte Jennifer Lopez dışında makyajsız halleriyle dikkat çeken ünlü isimler…

Adele

Adele

Bella Hadid

Bella Hadid

Cardi B

Cardi B

Chrissy Teigen

Chrissy Teigen

Gigi Hadid

Gigi Hadid

Lady Gaga

Lady Gaga

Naomi Campbell

Naomi Campbell

Naomi Campbell

Naomi Campbell

Tyra Banks

Tyra Banks
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Anahtar Kelimeler:
jennifer lopez makyajsız

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