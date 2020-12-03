Her gece yarım soğanı yatak odasına koyun! Sonuca inanamayacaksınız

Vitamin ve mineral deposu olan soğan, günlük olarak tüketildiğinde vücudunuz için harikalar yaratacak süper bir besindir. Günlük diyetinize doğan eklediğinizde bakalım nasıl değişimler oluyor.

KOLESTEROL SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜP KALP SAĞLIĞINI KORUYABİLİR

Antiinflamatuvar özellikleri yüksek olan soğan, vücudunuzda bulunan kötü kolesterolü azaltır. Buna bağlı olarak da kardiyovasküler hastalık riski de azalmış olur.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Lifli yapısı sayesinde sindirimi hızlandırır. Aynı zamanda bağırsaklardaki iyi bakteri üretimini artırır.

HÜCRE HASARINI AZALTABİLİR

Soğan vücudumuz için yararlı olan 25 farklı antioksidan türüne sahiptir. Antioksidanlar bizi belirli hastalıklara karşı korur ve hücre hasarını önler.

AĞIZ HİJYENİNİ İYİLEŞTİRİR

Ağızda bulunan kötü bakterileri öldürür. Antimikrobiyal özelliği ise dişlerin güçlenmesine yardımcı olur.

İYİ BİR GECE UYKUSU ÇEKMENİZE YARDIMCI OLUR

Colorado Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, soğan tüketmenin uyku kalitenizi artırabileceğini öne sürüyor. İçlerinde bağırsak sağlığını destekleyen ve aynı zamanda stresi azaltan diyet lifi de bulunur.



