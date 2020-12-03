Her gece yarım soğanı yatak odasına koyun! Sonuca inanamayacaksınız

Vitamin ve mineral deposu olan soğan, günlük olarak tüketildiğinde vücudunuz için harikalar yaratacak süper bir besindir. Günlük diyetinize doğan eklediğinizde bakalım nasıl değişimler oluyor.
Antiinflamatuvar özellikleri yüksek olan soğan, vücudunuzda bulunan kötü kolesterolü azaltır. Buna bağlı olarak da kardiyovasküler hastalık riski de azalmış olur.
Lifli yapısı sayesinde sindirimi hızlandırır. Aynı zamanda bağırsaklardaki iyi bakteri üretimini artırır.
Soğan vücudumuz için yararlı olan 25 farklı antioksidan türüne sahiptir. Antioksidanlar bizi belirli hastalıklara karşı korur ve hücre hasarını önler.
Ağızda bulunan kötü bakterileri öldürür. Antimikrobiyal özelliği ise dişlerin güçlenmesine yardımcı olur.
Colorado Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, soğan tüketmenin uyku kalitenizi artırabileceğini öne sürüyor. İçlerinde bağırsak sağlığını destekleyen ve aynı zamanda stresi azaltan diyet lifi de bulunur.
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