Soğan dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı soğan dolması tarifi nedir? İşte MasterChef soğan dolması tarifi ve malzemeleri

MasterChef Türkiye'nin 26 Kasım Perşembe ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyununda zeytinyağlı Türk yemeklerinden oluşan bir menü yer aldı. Peki dokunulmazlık mücadelesinin en merak edilen lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı soğan dolması nasıl yapılır? İşte soğan dolması tarifi.

SOĞAN DOLMASI MALZEMELERİ

5 adet kuru soğan

3 su bardağı su (haşlamak için)

1 çay kaşığı tuz (haşlama suyuna)

İç malzemesi için:

1 su bardağı pirinç

1 kuru soğan

1 tutam maydanoz

1 adet domates

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 tablet tavuk bulyon

Üzeri için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su (kontrol edilip sonradan da sıcak su ilavesi yapılacak suyunu çektikçe)

ZEYTİNYAĞLI SOĞAN DOLMASI NASIL YAPILIR?

Soğanların kabuklarını soyup bıçakla diklemesine bir yarısından keselim.

Bir çay kaşığı tuz eklediğimiz suya bırakalım.15-20 dk soğanlar yumuşayana kadar haşlayalım.

Haşlanan soğanları süzüp yapraklarına ayıralım.

İç harcı için; 1 su bardağı yıkanıp süzülmüş pirinç, küçük küçük doğranmış soğan, domates ve maydanoz, 1 yemek kaşığı salça, 1 er çay kaşığı kekik ve pul biber (karabiber de ekleyebilirsiniz), 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 tablet Knorr bulyonu da rendeleyerek karışıma dahil edelim. Bulyonla dolmalarımız çok daha lezzetli bir hale gelecektir. Güzelce karıştıralım.