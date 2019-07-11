Her gün 4 adet kayısı yediğinizde başınıza gelen 8 şey

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz “Meyvelerin olumlu etkilerinden faydalanabilmek için porsiyon kontrolü olmazsa olmaz. Kayısı için porsiyonu 4 kayısı olarak düşünebiliriz. Düşük kalorisi ile göze çarpan meyvelerden biri olan kayısının 1 porsiyonu ortalama 50 kalori civarında” diyor. Buna karşın porsiyon kontrolü sağlamak özellikle de karın bölgesi yağlanmasına ve kan şekerinin yükselme riskine karşı çok önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, kayısının 8 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.