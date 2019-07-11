YEMEK

Her gün 4 adet kayısı yediğinizde başınıza gelen 8 şey

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.07.2019 09:28 | Son Güncelleme

Vitamin ve mineral bombası olan kayısı, zengin içeriği sayesinde adeta sağlığımızı sigortalıyor. Kalori bakımından da düşük olan kayısıyı her gün 4 tane yediğinizde bakın vücudunuzda neler oluyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz “Meyvelerin olumlu etkilerinden faydalanabilmek için porsiyon kontrolü olmazsa olmaz. Kayısı için porsiyonu 4 kayısı olarak düşünebiliriz. Düşük kalorisi ile göze çarpan meyvelerden biri olan kayısının 1 porsiyonu ortalama 50 kalori civarında” diyor. Buna karşın porsiyon kontrolü sağlamak özellikle de karın bölgesi yağlanmasına ve kan şekerinin yükselme riskine karşı çok önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, kayısının 8 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

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