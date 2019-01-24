Her gün evden kaçıp, sahibinin mezarına giden köpek!

Geçen yıl sahibini kaybeden Cesur, her gün sahibinin mezarını ziyarete gidiyor.

Tüm Bursa köpek Cesur'u konuşuyor!

İlhan'ın oğlu, babasının cenazesinde de Cesur'un bir an olsun tabutun yanından ayrılmadığını belirtti.

KÖPEĞİ DE ADETA HAYATA KÜSTÜ 79 yaşındaki Mehmet İlhan’ın köpeği Cesur, sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından adeta hayata küstü.

DAVRANIŞLARI DA DEĞİŞTİ Uzun süredir felç hastası olan İlhan'ın hayatını kaybetmesinden sonra köpeği Cesur'un davranışları da değişti.

'BABAMIN SON GÜNLERİNDE HİÇ BİR ŞEY YEMEDİ' Ali İlhan babasının ölümü sonrası yaptığı açıklamada "Babam felçli olduğu için aralarında değişik bir bağ vardı. Babam son günlerinde hastanedeyken Cesur hiçbir şey yememeye başladı” dedi.

'TABUTUN BAŞINDA BEKLEDİ' Babasının cenazesinde köpeğinin bir an olsun tabutunun yanından ayılmadığını belirten İlhan "İnsanmışçasına sahibinin tabutunun başında bekledi. Başı her daim öne eğikti. Babam gömülene dek kimseye kendisini dokundurtmadı" ifadelerini kullandı.

HER GÜN MEZARINI ZİYARET EDİYORMUŞ Cenazeden birkaç hafta sonra Cesur’un sürekli gözden kaybolduğunu fark eden İhsan'ın oğlu, köpeği takip etmeye başladı.