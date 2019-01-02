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Her gün tüketenler dikkat! O hastalığı tetikliyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.01.2019 09:39 | Son Güncelleme

Zengin bir protein kaynağı olan yumurta, doktorların sağlıklı bir yaşam için beslenme planımıza dahil etmemizi istedikleri bir gıda türü. Ancak yumurtanın sarısı doğada en fazla kolesterol içeren besinlerden biri.. Bu sebeple bazı sağlık problemlerine sahipseniz yumurta tüketimini sınırlandırmanız gerekiyor aksi taktirde o hastalık tetikleniyor!

Dünya genelinde yapılan geniş kapsamlı araştırmalar kandaki kolesterol düzeyi ile koroner kalp hastalıkları arasında bir ilişkinin olduğunu, kan kolesterolü yüksek olan kişilerin kolesterol düzeylerinin tedavi ile düşürülerek kalp hastalığı riskinin azaldığını ispatlıyor.

Her gün tüketenler dikkat! O hastalığı tetikliyor

Zengin bir protein kaynağı olan yumurta, doktorların sağlıklı bir yaşam için beslenme planımıza dahil etmemizi istedikleri bir besin. Ancak yumurtanın sarısı doğada en fazla kolesterol içeren bir besin... Bu sebeple bazı sağlık problemlerine sahipseniz yu

Kalbinizi tehlikeye atmayın

Kalbinizi tehlikeye atmayın
Kandaki kolesterol düzeyi ile kalp hastalıkları arasında ciddi bir ilişki var. Kan kolesterolü yükseldiğinde doğru orantılı olarak kalp hastalıklarının görülme sıklığı da artıyor. Kolesterol oranı yüksek besinler tüketmek damar sertliğine neden olan aterosklerozaya yol açıyor. Yumurta tüketiminde miktar bu yüzden önemli. Eğer kolesterol değerleriniz normal değilse doktorunuzdan bunun için bir diyet listesi alabilirsiniz.

Kolesterol düzeyine ne derecede yansıdığı önemli

Kolesterol düzeyine ne derecede yansıdığı önemli
Araştırmalar alınan her 100 mg kolesterolün toplam kolesterolü 2-3 mg artırdığını ve bu artışın da yüzde 70 kadarının LDL dediğimiz kolesterolü yükselttiğini gösteriyor.

Basit bir hesap yapmak gerekirse;

Basit bir hesap yapmak gerekirse;
Bir yumurtanın ortalama 220 mg kolesterol içerdiğini kabul ettiğimizde, bir yumurtanın sarısını yemekle kolesterolün 4-6 mg, LDL kolesterolün ise 3-5 mg kadar artacağını söyleyebiliriz.

İyi ve kötü kolesterolü yükseltir

İyi ve kötü kolesterolü yükseltir
Yumurta tükettiğimizde hem kolesterol hem de LDL kolesterol seviyeleri yükselmektedir. Dikkat etmeniz gereken önemli nokta ise; Akdeniz ve vejetaryen tipi beslenmeye yumurta eklenmesi durumunda kolesterol düzeyinin çok ciddi şekilde yükselmesidir.

Şunu unutmamak gerekir:

Şunu unutmamak gerekir:
Kolesterol yönünden zengin olan yumurta, doymuş yağ içeriği bakımından da son derece düşüktür. Bu sebeple kan kolesterol düzeyini yükseltme etkisi; kırmızı et ve tereyağı gibi hem doymuş yağı hem de kolesterolü yüksek besinlere göre daha azdır.

Kalp hastalarına uyarı!

Kalp hastalarına uyarı!
İyi bir protein kaynağı olması nedeniyle hamilelere, emzirenlere ve gelişim çağında olan çocukların günlük protein ihtiyacını karşılama konusunda önemli bir besindir. Sağlıklı bireyler günde bir kez yumurta tüketebilir ancak kalp sorunlarınız var ise haftada 2 kez tüketilmesi önerilir.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir haber okudum, ingiltere de yapılan araştırmada, yumurtada söylendiği kadar kolestrol yokmuş. Hangi habere inanalım. siz siz olun dogal yeyin hiç bir şey olmaz . Ölçülü, doğal hareketli olacaksın eritesin.
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