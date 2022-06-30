Her iki Amazon Türkiye ortağından biri, platformu satış kanalı olarak tavsiye ediyor

İSTANBUL (AA) - amazon.com.tr üzerinde satış yapan satış ortaklarının yüzde 56'sı, bu platformu satış kanalı olarak başkalarına da tavsiye ediyor.

Amazon Türkiye açıklamasına göre, şirket, sunduğu desteklerle işletmelerin ve marka sahiplerinin işlerini daha da büyütmelerine yardımcı oluyor.

Amazon Türkiye tarafından gerçekleştirilen ve halihazırda amazon.com.tr üzerinde satış yapanların katıldığı "Amazon Türkiye Satış Ortakları Anketi" sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 56'sı, bu platformu bir satış kanalı olarak başka satış ortaklarına tavsiye ediyor.

Satış ortaklarının yüzde 66'sı ise Amazon Türkiye'nin Amazon Lojistik hizmetinin, e-ihracat imkanlarının, cazip komisyon oranlarının, hizmet kalitesinin ve güvenilirliğinin kendileri için fark yarattığını belirtiyor. Bu doğrultuda satış ortaklarının yüzde 54'ü, gelecek 3 yılda Amazon sayesinde satışlarını ve marka bilinirliğini daha da artırmayı, e-ihracata başlayarak dünya çapında faaliyet göstermeyi ve operasyonel yüklerini azaltmayı hedefliyor.

Amazon Türkiye, hayata geçirdiği yeni bir kampanya ile satış ortaklarına işlerini daha da büyütme fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında Amazon Türkiye satış ortakları, belirli bir süre için Amazon Lojistik ürünlerinde yapacakları satışlarda yüzde 100'e varan satış komisyonu indirimden faydalanacak. Böylelikle Amazon Türkiye üzerinde satış yapan işletmeler ve marka sahipleri ürünlerinin depolanmasını, paketlenmesini, gönderilmesini ve iade işlemlerini Amazon Lojistik'e bırakarak zamanlarını, işlerini büyütmek ve daha fazla müşteriye ulaşmak için kullanabilecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyen satış ortaklarının Amazon Lojistik envanterini, 5 Temmuz 2022'ye kadar lojistik merkezine almaları gerekiyor.

