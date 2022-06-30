YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Her iki Amazon Türkiye ortağından biri, platformu satış kanalı olarak tavsiye ediyor

Her iki Amazon Türkiye ortağından biri, platformu satış kanalı olarak tavsiye ediyor

30.06.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her iki Amazon Türkiye ortağından biri, platformu satış kanalı olarak tavsiye ediyor

İSTANBUL (AA) - amazon.com.tr üzerinde satış yapan satış ortaklarının yüzde 56'sı, bu platformu satış kanalı olarak başkalarına da tavsiye ediyor.

Amazon Türkiye açıklamasına göre, şirket, sunduğu desteklerle işletmelerin ve marka sahiplerinin işlerini daha da büyütmelerine yardımcı oluyor.

Amazon Türkiye tarafından gerçekleştirilen ve halihazırda amazon.com.tr üzerinde satış yapanların katıldığı "Amazon Türkiye Satış Ortakları Anketi" sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 56'sı, bu platformu bir satış kanalı olarak başka satış ortaklarına tavsiye ediyor.

Satış ortaklarının yüzde 66'sı ise Amazon Türkiye'nin Amazon Lojistik hizmetinin, e-ihracat imkanlarının, cazip komisyon oranlarının, hizmet kalitesinin ve güvenilirliğinin kendileri için fark yarattığını belirtiyor. Bu doğrultuda satış ortaklarının yüzde 54'ü, gelecek 3 yılda Amazon sayesinde satışlarını ve marka bilinirliğini daha da artırmayı, e-ihracata başlayarak dünya çapında faaliyet göstermeyi ve operasyonel yüklerini azaltmayı hedefliyor.

Amazon Türkiye, hayata geçirdiği yeni bir kampanya ile satış ortaklarına işlerini daha da büyütme fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında Amazon Türkiye satış ortakları, belirli bir süre için Amazon Lojistik ürünlerinde yapacakları satışlarda yüzde 100'e varan satış komisyonu indirimden faydalanacak. Böylelikle Amazon Türkiye üzerinde satış yapan işletmeler ve marka sahipleri ürünlerinin depolanmasını, paketlenmesini, gönderilmesini ve iade işlemlerini Amazon Lojistik'e bırakarak zamanlarını, işlerini büyütmek ve daha fazla müşteriye ulaşmak için kullanabilecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyen satış ortaklarının Amazon Lojistik envanterini, 5 Temmuz 2022'ye kadar lojistik merkezine almaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esenler'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden olduEsenler'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Karabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendiKarabük'te selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Erzincan'da ziyaretlerde bulunduJandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Erzincan'da ziyaretlerde bulundu

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:28
Öğle
13:13
İkindi
17:12
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Perşembe

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Temmuz Eczanesi
Avcilar
Seher Eczanesi
Avcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.