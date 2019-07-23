Her köşesinde tarih barındıran İznik için gezi rehberi

Bu güzel kentte sırasıyla Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklular ve Osmanlılar izlerini bırakmış tarihin izlerine şehrin her köşesinde rastlayabilirsiniz. Kenti çevreleyen kalesi, camileri, türbeleri ve kiliseleri mevcut, gün içinde keyifle gezip tarihin izlerine tanıklık edebilirsiniz. Şehrin eski adı ise Nikea’dır. Kent Anadolu Selçuklu Devletine başkentlik yaptığı için Türklerin Anadolu’da ilk başkenti olma özelliğini taşımaktadır. İznik Bursa’ya 85 kilometre uzaklıktadır. Bursa araç kiralama yaparak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yolculuk yaklaşık 1 saat sürmektedir. Kentte gelirken İznik gölü etrafında yapacağınız yolculuk ise çok keyifli. Bir çok esere ev sahipliği yapan İznik zamanında surlarla çevrili bir kent olma özelliği taşımaktadır. Şehrin 3’ü ayakta kalabilmeyi başarmış 4 kapısı bulunmaktadır, bunlar Lefke kapı, Göl kapı, Yenişehir kapı ve İstanbul Kapıdır. Şehrin hemen girişinde surların dibinde bulunan Lefke kapı görülmeye değerdir. Bölmelerin duvarlarında Yunanca yazılar ve kapının doğu kısmında ise mezarlık bulunmaktadır. Mezarlığın yanında bulunan su kemerleri ise hayli ilgi çekicidir mutlaka görmenizi isterim.

Kapıdan ilerledikten sonra Abdülvahap Sancaktari Türbesine çıktığınızda ise kenti ayaklarınız altına alarak büyük bir keyifle seyredebilirsiniz. Kentin en dikkat çeken değeri hiç kuşkusuz ki ülkemizde 9 tane olduğunu düşündüğüm Ayasofya Kilisesi (şimdi ki Orhan Cami) beni ziyaretimde etkileyen en büyük yer oldu. Ayasofya kilisesi 1331 yılında Sultan Orhan’ın şehri fethetmesiyle burayı camiye çevrilmiş. İçerisindeki mozaikler, arka odasındaki mezar odası, bahçesindeki bilinmeyen lahitler ve cami içerisindeki Hz. İsa freskleri görülmeye değerler ve beni çok şaşırttı. Lütfen yolunuz düştüğünde burayı ziyaret ediniz, etkileyici.

Şu anda kazı olsa da ziyaret edemediğim Antik Roma Tiyatrosu çok ilgimi çekmişti parmaklıklar arasından gördüğüm kadarıyla bittiğinde çok önemli bir tarihi eser ziyaretçilere kazandırılacak. Ayrıca benimde kentte öğrendiğim iki büyük bilgi ise Anadolu’da yapılan ilk caminin (Hacı Özbek cami) ve Anadolu’da ilk medresenin burda yapıldığını öğrenince dikkatimi çekti. Ayasofya camine yaklaşık 5 dakika yürüme mesafesinde olan bu iki tarihi yeride görmenizi isterim. Ayrıca tadilatta da olsa sadece dışarıdan görebildiğim Yeşil cami ve İznik müzesi tarihi ve görülmesi gereken bir yer. Yolum düştüğünde tekrar ziyaret edeceğim. Kent merkezi Ayasofya hemen yanında turizm ofisinden ücretsiz harita ve bilgi edinebilirsiniz çok ilgililer.