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Her köşesinde tarih barındıran İznik için gezi rehberi

mustafa.saygin mustafa.saygin
SEYAHAT  | 23.07.2019 13:44 | Son Güncelleme

Bir dönem Türklerin ilk başkenti olmuş, her köşesinde binlerce yıl öncesine dayanan eserler bulunan İznik’te gezilecek yerler ve 'İznik’te ne yapılır?' sorularının cevabını gezgin Cüneyt Durhan sizler için yazdı.

Her köşesinde tarih barındıran İznik için gezi rehberi
GİDİŞ
İstanbul
2019-07-30 16:40:00
Bursa
2019-07-31 12:45:00
DÖNÜŞ
Bursa
2019-08-06 17:55:00
İstanbul
2019-08-07 21:45:00
7378.11 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-07-30 21:40:00
Bursa
2019-07-31 15:10:00
DÖNÜŞ
Bursa
2019-08-06 17:55:00
İstanbul
2019-08-06 23:35:00
8067.73 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-07-30 08:45:00
Bursa
2019-07-30 12:45:00
DÖNÜŞ
Bursa
2019-08-06 17:55:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-08-06 22:40:00
758.17 TL
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Bu güzel kentte sırasıyla Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklular ve Osmanlılar izlerini bırakmış tarihin izlerine şehrin her köşesinde rastlayabilirsiniz. Kenti çevreleyen kalesi, camileri, türbeleri ve kiliseleri mevcut, gün içinde keyifle gezip tarihin izlerine tanıklık edebilirsiniz. Şehrin eski adı ise Nikea’dır. Kent Anadolu Selçuklu Devletine başkentlik yaptığı için Türklerin Anadolu’da ilk başkenti olma özelliğini taşımaktadır. İznik Bursa’ya 85 kilometre uzaklıktadır. Bursa araç kiralama yaparak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yolculuk yaklaşık 1 saat sürmektedir. Kentte gelirken İznik gölü etrafında yapacağınız yolculuk ise çok keyifli. Bir çok esere ev sahipliği yapan İznik zamanında surlarla çevrili bir kent olma özelliği taşımaktadır. Şehrin 3’ü ayakta kalabilmeyi başarmış 4 kapısı bulunmaktadır, bunlar Lefke kapı, Göl kapı, Yenişehir kapı ve İstanbul Kapıdır. Şehrin hemen girişinde surların dibinde bulunan Lefke kapı görülmeye değerdir. Bölmelerin duvarlarında Yunanca yazılar ve kapının doğu kısmında ise mezarlık bulunmaktadır. Mezarlığın yanında bulunan su kemerleri ise hayli ilgi çekicidir mutlaka görmenizi isterim.

Kapıdan ilerledikten sonra Abdülvahap Sancaktari Türbesine çıktığınızda ise kenti ayaklarınız altına alarak büyük bir keyifle seyredebilirsiniz. Kentin en dikkat çeken değeri hiç kuşkusuz ki ülkemizde 9 tane olduğunu düşündüğüm Ayasofya Kilisesi (şimdi ki Orhan Cami) beni ziyaretimde etkileyen en büyük yer oldu. Ayasofya kilisesi 1331 yılında Sultan Orhan’ın şehri fethetmesiyle burayı camiye çevrilmiş. İçerisindeki mozaikler, arka odasındaki mezar odası, bahçesindeki bilinmeyen lahitler ve cami içerisindeki Hz. İsa freskleri görülmeye değerler ve beni çok şaşırttı. Lütfen yolunuz düştüğünde burayı ziyaret ediniz, etkileyici.

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Şu anda kazı olsa da ziyaret edemediğim Antik Roma Tiyatrosu çok ilgimi çekmişti parmaklıklar arasından gördüğüm kadarıyla bittiğinde çok önemli bir tarihi eser ziyaretçilere kazandırılacak. Ayrıca benimde kentte öğrendiğim iki büyük bilgi ise Anadolu’da yapılan ilk caminin (Hacı Özbek cami) ve Anadolu’da ilk medresenin burda yapıldığını öğrenince dikkatimi çekti. Ayasofya camine yaklaşık 5 dakika yürüme mesafesinde olan bu iki tarihi yeride görmenizi isterim. Ayrıca tadilatta da olsa sadece dışarıdan görebildiğim Yeşil cami ve İznik müzesi tarihi ve görülmesi gereken bir yer. Yolum düştüğünde tekrar ziyaret edeceğim. Kent merkezi Ayasofya hemen yanında turizm ofisinden ücretsiz harita ve bilgi edinebilirsiniz çok ilgililer.

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Kentine geldik ne yenir derseniz önerim kentin merkezi Köfteci Yusuf’a girin bir porsiyon 200 gr köfte meşrubatınızı söyleyin ödeyeceğiniz hesap 12 TL (yanında ücretsiz meze veriyorlar) ve lezzeti ise çok güzel. E karnınızı doyurdunuz biraz eritmeye ne dersiniz o zaman sizi İznik gölü etrafında yürüyüşe davet ediyorum. Kalorileri harcamak gerek. İznik aynı zamanda çini ve seramik merkezidir burada hediyelik eşyalardan alabilir atölyeleri ziyaret edebilirsiniz. Zeytinini söylememe gerek yok herhalde. Tarihi büyük keyifli bir yer İznik. Hafta sonu kaçamağında sizi mutlu edebilecek bir şehir.

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Anahtar Kelimeler:
iznik bursa

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