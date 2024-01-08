MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Her sabah Adalar manzarasına uyanıyor... Ünlü şarkıcı Aynur Aydın lüks evinin kapılarını açtı! O detay dikkat çekti!

Her sabah Adalar manzarasına uyanıyor... Ünlü şarkıcı Aynur Aydın lüks evinin kapılarını açtı! O detay dikkat çekti!

08.01.2024 17:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programının konuğu oldu. Çok sayıda kediyle aynı evi paylaşan Aydın, kendisiyle ilgili merak edilenlerini anlattı. Aydın'ın Anadolu yakasındaki Adalar manzaralı evi büyük ilgi gördü.

Sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” programına konuk olan şarkıcı Aynur Aydın'ın evi çok beğenildi. Ünlü şarkıcının 4 oda bir salon evinin manzarası dikkat çekti.

Anadolu yakası Fenerbahçe'de 250 metrekare bir rezidansta yaşayan Aynur Aydın, mobilya seçimlerinde eskiyi ve yeniyi bir araya getirmiş.

evrima

Ünlü şarkıcı kütüphanesinde bulunan kitaplar dikkat çekiyor. Ağırlıklı olarak kişisel gelişim kitapları bulunuyor.

evrim akın77

Evin bir odası tamamen kıyafetleri için ayırmış ünlü şarkıcı... Ne arasan var, sahne kostümleri, yazlık-kışlık giyisiler, yüzlerce elbise ve ayakkabı...

Mutfağı ise sade ve şık .Kullanışlı mutfağın dolapları ahşap ve beyaz ile tamamlanmış. Aydın, sokaklardan kurtardığı kedileri evinde misafir ederek başladığı sahiplendirme yolculuğunda, 20’ye yakın kedi ile birlikte yaşıyor.

evrim99

4 oda 1 salon yaklaşık 250 metrekarelik evin tamamına yakını kedilerin rahatı için organize edilmiş.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akasya Durağı'nın Zeyno'suydu! Yeni imajıyla olay olduAkasya Durağı'nın Zeyno'suydu! Yeni imajıyla olay oldu
Ünlü oyuncu kafasında muz taşıdı! İşte sebebi!Ünlü oyuncu kafasında muz taşıdı! İşte sebebi!
Spor salonundan paylaştı! Ayna pozu olay oldu Spor salonundan paylaştı! Ayna pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Aynur Aydın
En Çok Okunan Haberler
Portakal'dan 'İstanbul' çıkışı! 'Şaka değil gerçek' diyerek duyurdu, Kurum sözleri gündem oldu: Erdoğan bu hatayı nasıl yaptı?

Portakal'dan 'İstanbul' çıkışı! 'Şaka değil gerçek' diyerek duyurdu, Kurum sözleri gündem oldu: Erdoğan bu hatayı nasıl yaptı?

Sözleri fragmana damga vurdu! 'Dominik polisi operasyon yapmış...'

Sözleri fragmana damga vurdu! 'Dominik polisi operasyon yapmış...'

Taksiciler kararın ardından zorla binaya girmeye çalıştı: Gözaltılar var

Taksiciler kararın ardından zorla binaya girmeye çalıştı: Gözaltılar var

Tevfik Göksu sürprizi! Aday gösterileceği yer belli oldu

Tevfik Göksu sürprizi! Aday gösterileceği yer belli oldu

2024'te 7 gün izin kullanarak 40 gün tatil!

2024'te 7 gün izin kullanarak 40 gün tatil!

İkinci EYT ile kısmi emeklilik şartları neler?

İkinci EYT ile kısmi emeklilik şartları neler?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.