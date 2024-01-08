Her sabah Adalar manzarasına uyanıyor... Ünlü şarkıcı Aynur Aydın lüks evinin kapılarını açtı! O detay dikkat çekti!

Sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” programına konuk olan şarkıcı Aynur Aydın'ın evi çok beğenildi. Ünlü şarkıcının 4 oda bir salon evinin manzarası dikkat çekti.

Anadolu yakası Fenerbahçe'de 250 metrekare bir rezidansta yaşayan Aynur Aydın, mobilya seçimlerinde eskiyi ve yeniyi bir araya getirmiş.

Ünlü şarkıcı kütüphanesinde bulunan kitaplar dikkat çekiyor. Ağırlıklı olarak kişisel gelişim kitapları bulunuyor.

Evin bir odası tamamen kıyafetleri için ayırmış ünlü şarkıcı... Ne arasan var, sahne kostümleri, yazlık-kışlık giyisiler, yüzlerce elbise ve ayakkabı...

Mutfağı ise sade ve şık .Kullanışlı mutfağın dolapları ahşap ve beyaz ile tamamlanmış. Aydın, sokaklardan kurtardığı kedileri evinde misafir ederek başladığı sahiplendirme yolculuğunda, 20’ye yakın kedi ile birlikte yaşıyor.

4 oda 1 salon yaklaşık 250 metrekarelik evin tamamına yakını kedilerin rahatı için organize edilmiş.







