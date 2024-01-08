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  4. Her sahnesi olay olmuştu? Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili yeni gelişme! Bu akşam yayınlanacak mı?

Her sahnesi olay olmuştu? Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili yeni gelişme! Bu akşam yayınlanacak mı?

08.01.2024 18:12 | Son Güncelleme:
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Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümden itibaren gündemden düşmüyor. Son olarak RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti. İzleyiciler tarafından Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Diziyle ilgili İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma kararı için yapılan başvuru reddedildi. Dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

FOX TV’de yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Dizide yer alan, tarikat-cemaatlerin temsiliyle ilgili sahneler, hem olumlu hem de olumsuz tepkilere neden olmuştu.

KANALA CEZA VERİLMİŞTİ

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), diziyle ilgili şikayetleri incelediğini açıklamıştı. CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün FOX TV ve diğer televizyon kanalllarına verdiği cezaları sosyal medyadan paylaşmıştı.

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti. Cezanın “Toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık gerekçesiyle verildiği belirtilmişti.

Gold Film imzalı diziyle ilgili RTÜK’ün aldığı karara karşı hem FOX, hem de yapım şirketi harekete geçmiş ve dava açmıştı.

BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

RTÜK’ün 9 milyon TL idari para cezası ile 2 kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyordu.

Diziyle ilgili İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma kararı için yapılan başvuru reddedildi. Dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. FOX, dizinin yayın saatinde RTÜK’ün göndereceği belgeseli yayınlayacak.

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