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Her sevdanın bir sonu var! Galatasaray'da Muslera'nın yeni adresi taraftara yaylım ateşi yaktırdı

06.10.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın 36 yaşındaki tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Önümüzdeki yıl 37 yaşına girecek Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle kadro planlamasında düşünülmediği ortaya çıktı. Muslera'nın yeni adresi ise taraftarları bir hayli şaşırttı.

Her sevdanın bir sonu var! Galatasaray'da Muslera'nın yeni adresi taraftara yaylım ateşi yaktırdı
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a 2011 yılında transfer olan ve uzun süredir Türkiye'de yaşayan Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı hikayesi sona eriyor. Seneye 37 yaşına girecek tecrübeli eldiven ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da Muslera'nın yeni adresi taraftarı şoke etti.

SEZON SONU MLS

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Uruguaylı file bekçisinin Galatasaray'dan ayrılarak sezon sonunda Amerika'nın yolunu tutacağı öğrenildi. MLS'e transfer olarak ailesiyle birlikte Amerika'da yaşamak istemesi Muslera'nın bu kararı vermesinde önemli rol oynadı. Sezon sonunda takımdan ayrılacak Muslera'nın büyük ihtimalle Inter Miami'ye transfer olacağı gelen haberler arasında.


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