SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Her şey 6 dakikada oldu! Millwall-West Ham maçında kazanan çıkmadı

Londra derbisinde nefes kesen geri dönüş yaşandı. Millwall, The Den'de West Ham karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı ancak konuk ekip ikinci yarıda 6 dakikada bulduğu iki golle skoru eşitledi. West Ham liderliğini korudu.

Her şey 6 dakikada oldu! Millwall-West Ham maçında kazanan çıkmadı
Cevdet Berker İşleyen

İngiltere Championship'te merakla beklenen derbi maçta Millwall ile West Ham 2-2 berabere kaldı.

Geçmişte yaşanan şiddet olayları nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı Londra derbisinde Millwall, 14 yıllık aranın ardından ilk kez West Ham'ı The Den Stadı'nda ağırladı.

HER ŞEY 6 DAKİKADA OLDU

Her şey 6 dakikada oldu! Millwall-West Ham maçında kazanan çıkmadı 1

Ev sahibi ekibin Caleb Taylor ve Camiel Neghli'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladığı mücadelede, West Ham ikinci yarıda 6 dakika içinde Mohamadou Kante ve Konstantinos Mavropanos ile skora dengeyi getirdi.

Bu arada maçın 89. dakikasında Kante kırmızı kart gördü.

West Ham, bu beraberliğin ardından 15 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda otururken, Milwall puanını 11 yaptı.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Trabzonspor - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Eylül 2026CANLI | Trabzonspor - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Eylül 2026
Fenerbahçe, galibiyet hasretine Eyüpspor karşısında son vermek istiyorFenerbahçe, galibiyet hasretine Eyüpspor karşısında son vermek istiyor
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

Emlak zenginini 'dana devirenle' öldürdüler: "Oğlu kolundan tutuyor, eski eşinin sevgilisi şırıngayla kalbine enjekte ediyor"

Emlak zenginini 'dana devirenle' öldürdüler: "Oğlu kolundan tutuyor, eski eşinin sevgilisi şırıngayla kalbine enjekte ediyor"

Galatasaray'da ayrılık kararı! Devre arasında gönderiliyorlar

Galatasaray'da ayrılık kararı! Devre arasında gönderiliyorlar

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 3 isim için tutuklama talebi

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 3 isim için tutuklama talebi

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

Tezmen ve Alkin'in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel"

Tezmen ve Alkin'in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.