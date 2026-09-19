Trabzon'da 'Uğurcan Çakır' gerilimi! Sahaya çıkınca öyle bir anons yapıldı ki...

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Papara Park’ta oynanacak derbi öncesinde stadyumda dikkat çeken anlar yaşandı. Mücadele öncesi iki takımın kalecileri ısınmak için sahaya çıkarken tribünlerdeki atmosfer de hareketlendi.
Trabzonspor’un eski kalecisi Uğurcan Çakır, derbi öncesinde ısınmak için Papara Park’ın zeminine çıktı. Çakır’ın sahaya çıkışıyla birlikte Trabzonsporlu taraftarlar kendisine tepki gösterdi.
Galatasaraylı kaleciler saha zeminine çıktığı sırada ise stadyumda "Katıla Katıla" şarkısı çalındı.
Öte yandan Trabzonspor'un file bekçisi Andre Onana, sahaya çıktığı esnada stat hoparlörlerinden 'Süper Lig'in en iyi kalecisi geliyor' şeklinde çağırıldı.
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