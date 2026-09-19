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Trabzon'da 'Uğurcan Çakır' gerilimi! Sahaya çıkınca öyle bir anons yapıldı ki...

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki derbi öncesinde Papara Park’ta dikkat çeken anlar yaşandı. Eski Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ısınmak için sahaya çıkarken, Galatasaraylı kalecilerin zemine gelmesiyle stadyumda göndermeli bir şarkı çaldı. İşte detaylar...

Trabzon'da 'Uğurcan Çakır' gerilimi! Sahaya çıkınca öyle bir anons yapıldı ki...
Cevdet Berker İşleyen
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trabzonspor ile Galatasaray arasında Papara Park’ta oynanacak derbi öncesinde stadyumda dikkat çeken anlar yaşandı. Mücadele öncesi iki takımın kalecileri ısınmak için sahaya çıkarken tribünlerdeki atmosfer de hareketlendi.

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UĞURCAN ÇAKIR ZEMİNE ÇIKTI

Trabzon da Uğurcan Çakır gerilimi! Sahaya çıkınca öyle bir anons yapıldı ki... 1

Trabzonspor’un eski kalecisi Uğurcan Çakır, derbi öncesinde ısınmak için Papara Park’ın zeminine çıktı. Çakır’ın sahaya çıkışıyla birlikte Trabzonsporlu taraftarlar kendisine tepki gösterdi.

ŞARKILI GÖNDERME

Trabzon da Uğurcan Çakır gerilimi! Sahaya çıkınca öyle bir anons yapıldı ki... 2

Galatasaraylı kaleciler saha zeminine çıktığı sırada ise stadyumda "Katıla Katıla" şarkısı çalındı.

ŞAŞIRTAN ANONS

Trabzon da Uğurcan Çakır gerilimi! Sahaya çıkınca öyle bir anons yapıldı ki... 3

Öte yandan Trabzonspor'un file bekçisi Andre Onana, sahaya çıktığı esnada stat hoparlörlerinden 'Süper Lig'in en iyi kalecisi geliyor' şeklinde çağırıldı.

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