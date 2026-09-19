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Nusret sektör değiştirdi! Rotayı oraya çevirdi: 'Paraya para demeyecek'

Restoranlarıyla dünya çapında tanınan Nusret Gökçe, yatırımlarına bu kez gayrimenkul sektöründe devam etmeye karar verdi. Yemek sektöründeki çalışmalarının ardından gayrimenkul alanına yönelen Gökçe rotasını İspanya'nın lüks tatil noktalarından İbiza'ya çevirdi.

Nusret sektör değiştirdi! Rotayı oraya çevirdi: 'Paraya para demeyecek'
Öznur Yaslı İkier

Nusret Gökçe yeni yatırımıyla dikkat çekti. Ünlü işletmeci, İbiza'daki lüks konut projesiyle gayrimenkul sektörüne adım attı.

Yemek sektöründeki restoran yatırımlarıyla uzun süre gündemde kalan Gökçe, bu kez müteahhitlik projesiyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Ünlü isim, İspanya'nın gözde tatil bölgelerinden biri olan İbiza'da lüks konut projesi geliştirdi.

Nusret sektör değiştirdi! Rotayı oraya çevirdi: Paraya para demeyecek 1

İBİZA'DA DEV LÜKS PROJE
Nusret Gökçe'nin hayata geçirdiği "The N Residences Ibiza" isimli proje, adanın dikkat çeken yatırımları arasında yer alıyor. Proje kapsamında toplam 51 lüks daire, 4 restoran, yüzme havuzu ve yeraltı otoparkı bulunuyor.

Nusret sektör değiştirdi! Rotayı oraya çevirdi: Paraya para demeyecek 2

Modern mimarisi ve sunduğu imkanlarla öne çıkan projenin tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.

Nusret sektör değiştirdi! Rotayı oraya çevirdi: Paraya para demeyecek 3

Nusret'in yeni yatırımı kısa sürede gündem olurken sosyal medyada; 'paraya para demeyecek' şeklinde yorumlar yapıldı.

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nusret
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