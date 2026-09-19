Nusret sektör değiştirdi! Rotayı oraya çevirdi: 'Paraya para demeyecek'

Nusret Gökçe yeni yatırımıyla dikkat çekti. Ünlü işletmeci, İbiza'daki lüks konut projesiyle gayrimenkul sektörüne adım attı.

Yemek sektöründeki restoran yatırımlarıyla uzun süre gündemde kalan Gökçe, bu kez müteahhitlik projesiyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Ünlü isim, İspanya'nın gözde tatil bölgelerinden biri olan İbiza'da lüks konut projesi geliştirdi.

İBİZA'DA DEV LÜKS PROJE

Nusret Gökçe'nin hayata geçirdiği "The N Residences Ibiza" isimli proje, adanın dikkat çeken yatırımları arasında yer alıyor. Proje kapsamında toplam 51 lüks daire, 4 restoran, yüzme havuzu ve yeraltı otoparkı bulunuyor.

Modern mimarisi ve sunduğu imkanlarla öne çıkan projenin tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.

Nusret'in yeni yatırımı kısa sürede gündem olurken sosyal medyada; 'paraya para demeyecek' şeklinde yorumlar yapıldı.