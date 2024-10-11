Her şey 6 dakikada oldu! Yunanista İngiltere'yi 2-1 mağlup etti Uluslar Ligi'nde tarih yazdı

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere, sahasında Yunanistan'ı konuk ile karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadelede Yunanistan büyük bir sürprize imza atarak mücadeleyi 2-1 kazandı.
Yunanistan'ın golleri 49 ve 90+3'te Vangelis Pavlidis'ten gelirken, İngiltere'nin 87. dakikada Jude Bellingham'dan geldi.
Yunanistan, aldığı bu skorla tarihinde ilk kez İngiltere'yi mağlup etti ve bunu deplasmanda başardı.
Bu sonucun ardından Yunanistan, 9 puana yükseldi. İngiltere, 6 puanda kaldı. Yunanistan, bir sonraki maç haftasında İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayacak. İngiltere, Finlandiya deplasmanına gidecek.