Her şey 6 dakikada oldu! Yunanista İngiltere'yi 2-1 mağlup etti Uluslar Ligi'nde tarih yazdı

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere, sahasında Yunanistan'ı konuk ile karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadelede Yunanistan büyük bir sürprize imza atarak mücadeleyi 2-1 kazandı.

6 DAKİKADA OLANLAR OLDU

Yunanistan'ın golleri 49 ve 90+3'te Vangelis Pavlidis'ten gelirken, İngiltere'nin 87. dakikada Jude Bellingham'dan geldi.

TARİHTE BİR İLKİ BAŞARDILAR

Yunanistan, aldığı bu skorla tarihinde ilk kez İngiltere'yi mağlup etti ve bunu deplasmanda başardı.

YUNANİSTAN İNGİLTERE'Yİ GEÇTİ

Bu sonucun ardından Yunanistan, 9 puana yükseldi. İngiltere, 6 puanda kaldı. Yunanistan, bir sonraki maç haftasında İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayacak. İngiltere, Finlandiya deplasmanına gidecek.