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  4. Her şey 6 dakikada oldu! Yunanista İngiltere'yi 2-1 mağlup etti Uluslar Ligi'nde tarih yazdı

Her şey 6 dakikada oldu! Yunanista İngiltere'yi 2-1 mağlup etti Uluslar Ligi'nde tarih yazdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.10.2024 11:48
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UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Yunanistan deplasmanda İngiltere ile karşı karşıya geldi. son 6 dakikasında 2 golün atıldığı mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Yunanistan oldu. İşte detaylar...

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İngiltere, sahasında Yunanistan'ı konuk ile karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadelede Yunanistan büyük bir sürprize imza atarak mücadeleyi 2-1 kazandı.

6 DAKİKADA OLANLAR OLDU

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Yunanistan'ın golleri 49 ve 90+3'te Vangelis Pavlidis'ten gelirken, İngiltere'nin 87. dakikada Jude Bellingham'dan geldi.

TARİHTE BİR İLKİ BAŞARDILAR

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Yunanistan, aldığı bu skorla tarihinde ilk kez İngiltere'yi mağlup etti ve bunu deplasmanda başardı.

YUNANİSTAN İNGİLTERE'Yİ GEÇTİ

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Bu sonucun ardından Yunanistan, 9 puana yükseldi. İngiltere, 6 puanda kaldı. Yunanistan, bir sonraki maç haftasında İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayacak. İngiltere, Finlandiya deplasmanına gidecek.

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