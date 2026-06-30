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Her şey Dünya Kupası sonrası oldu! Can Uzun Galatasaray'a kararını bildirdi

Galatasaray'ın on numara transferindeki öncelikli hedeflerinden Can Uzun'dan sarı kırmızılıları heyecanlandıran bir mesaj geldi. Dünya Kupası sonrası fikrini değiştiren genç oyuncu, transfer için kulübü Frankfurt ile anlaşma sağlanması halinde Galatasaray'a sıcak baktığını belirtti.

Her şey Dünya Kupası sonrası oldu! Can Uzun Galatasaray'a kararını bildirdi
Cevdet Berker İşleyen
Can Uzun

Can Uzun

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
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Galatasaray, Dries Mertens'in ardından on numara pozisyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, transfer listesinin üst sıralarında yer alan Can Uzun konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Genç futbolcunun, sarı kırmızılı kulübe yaklaşımında değişiklik olduğu öğrenildi.

DÜNYA KUPASI SONRASI FİKRİ DEĞİŞTİ

Her şey Dünya Kupası sonrası oldu! Can Uzun Galatasaray a kararını bildirdi 1

Dünya Kupası öncesinde gerçekleştirilen temaslarda Türkiye'de forma giyme düşüncesine mesafeli yaklaşan 20 yaşındaki oyuncunun, turnuvanın ardından bu konudaki görüşünü değiştirdiği belirtildi. Bu gelişme, Galatasaray cephesinde transfer umutlarını artırdı.

KARAR FRANKFURT'A BAĞLI

Her şey Dünya Kupası sonrası oldu! Can Uzun Galatasaray a kararını bildirdi 2

A Milli Takım'ın turnuvaya veda etmesinin ardından Almanya'ya dönen Can Uzun ile yeniden temas kuran Galatasaraylı yöneticilerin olumlu geri dönüş aldığı ifade edildi.

Genç futbolcunun, "Kulübümle anlaşırsanız neden olmasın" sözleriyle transfere açık kapı bıraktığı öğrenildi. Böylece transferin gerçekleşmesi için gözler oyuncunun kulübü Frankfurt ile yapılacak görüşmelere çevrildi.

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