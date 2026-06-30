Her şey Dünya Kupası sonrası oldu! Can Uzun Galatasaray'a kararını bildirdi

Galatasaray, Dries Mertens'in ardından on numara pozisyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, transfer listesinin üst sıralarında yer alan Can Uzun konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Genç futbolcunun, sarı kırmızılı kulübe yaklaşımında değişiklik olduğu öğrenildi.

DÜNYA KUPASI SONRASI FİKRİ DEĞİŞTİ

Dünya Kupası öncesinde gerçekleştirilen temaslarda Türkiye'de forma giyme düşüncesine mesafeli yaklaşan 20 yaşındaki oyuncunun, turnuvanın ardından bu konudaki görüşünü değiştirdiği belirtildi. Bu gelişme, Galatasaray cephesinde transfer umutlarını artırdı.

KARAR FRANKFURT'A BAĞLI

A Milli Takım'ın turnuvaya veda etmesinin ardından Almanya'ya dönen Can Uzun ile yeniden temas kuran Galatasaraylı yöneticilerin olumlu geri dönüş aldığı ifade edildi.

Genç futbolcunun, "Kulübümle anlaşırsanız neden olmasın" sözleriyle transfere açık kapı bıraktığı öğrenildi. Böylece transferin gerçekleşmesi için gözler oyuncunun kulübü Frankfurt ile yapılacak görüşmelere çevrildi.