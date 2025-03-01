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Her şey gece yarısı oldu! Fatih Terim Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile bir ilki başardı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.03.2025 07:43
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Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'da sürdüren Fatih Terim, ligin 23. haftasında sahasında Damac'ı konuk etti. Al Shabab, bu karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken Terim bu zaferle ligde de bir ilki başarmış oldu. İşte detaylar...

Her şey gece yarısı oldu! Fatih Terim Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile bir ilki başardı

Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 23. haftasında, Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab sahasında Damac ile karşı karşıya geldi. Al Shabab Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0’lık skorla kazandı.

Terim'e galibiyeti getiren goller 61. dakikada Cristian Guanca ve 83. dakikada Mohammed Al Shwirekh’ten geldi.

TERİM İLKİ BAŞARDI

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Bu galibiyetle Fatih Terim, ligde ilk kez art arda iki maç kazanma başarısı gösterdi. Puanını 39’a yükselten Al Shabab, ligde 6. sıraya yerleşti. 24 puanda kalan Damac ise 13. sırada kendine yer buldu.

Ligin bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Nassr deplasmanına gidecek. Damac ise Al Taawon ile deplasmanda mücadele edecek.

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Fatih Terim son dakika arabistan
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