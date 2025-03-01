Her şey gece yarısı oldu! Fatih Terim Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile bir ilki başardı

Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 23. haftasında, Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab sahasında Damac ile karşı karşıya geldi. Al Shabab Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0’lık skorla kazandı.

Terim'e galibiyeti getiren goller 61. dakikada Cristian Guanca ve 83. dakikada Mohammed Al Shwirekh’ten geldi.

TERİM İLKİ BAŞARDI

Bu galibiyetle Fatih Terim, ligde ilk kez art arda iki maç kazanma başarısı gösterdi. Puanını 39’a yükselten Al Shabab, ligde 6. sıraya yerleşti. 24 puanda kalan Damac ise 13. sırada kendine yer buldu.

Ligin bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Nassr deplasmanına gidecek. Damac ise Al Taawon ile deplasmanda mücadele edecek.