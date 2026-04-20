SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Her şey o ana bağlı! Osimhen'in derbideki durumu belli oldu

Galatasaray’da derbi öncesi gözler Osimhen’de. Yıldız oyuncunun kadroda olması beklenirken, ilk 11 kararı son idman performansına göre verilecek.

Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında gözler dev derbiye çevrildi. Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlamaya hazırlanırken, zirve yarışının kaderini etkileyebilecek mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılı ekipte önemli bir gelişme yaşanıyor.

KADRODA KESİN YER ALACAK

Galatasaray’da sakatlık sürecini geride bırakan Victor Osimhen’in kadroda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Nijeryalı yıldızın ilk 11’de sahaya çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Teknik ekip, son antrenmandaki performansını dikkate alarak nihai kararını verecek.

OYNAMYI ÇOK İSTİYOR

Osimhen’in derbide forma giymek için oldukça istekli olduğu öğrenildi. Sağlık ekibi ise oyuncunun durumunu dikkatle takip ediyor. Risk alınmaması adına kontrollü bir değerlendirme yapılacak ve son söz sağlık raporlarının ardından söylenecek.

29 MAÇTA 26 KATKI

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 29 maça çıkan Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı golcü, yaklaşık her 120 dakikada bir gol bularak takımına önemli bir katkı sağladı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.