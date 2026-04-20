Her şey o ana bağlı! Osimhen'in derbideki durumu belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında gözler dev derbiye çevrildi. Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlamaya hazırlanırken, zirve yarışının kaderini etkileyebilecek mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılı ekipte önemli bir gelişme yaşanıyor.

KADRODA KESİN YER ALACAK

Galatasaray’da sakatlık sürecini geride bırakan Victor Osimhen’in kadroda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Nijeryalı yıldızın ilk 11’de sahaya çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Teknik ekip, son antrenmandaki performansını dikkate alarak nihai kararını verecek.

OYNAMYI ÇOK İSTİYOR

Osimhen’in derbide forma giymek için oldukça istekli olduğu öğrenildi. Sağlık ekibi ise oyuncunun durumunu dikkatle takip ediyor. Risk alınmaması adına kontrollü bir değerlendirme yapılacak ve son söz sağlık raporlarının ardından söylenecek.

29 MAÇTA 26 KATKI

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 29 maça çıkan Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı golcü, yaklaşık her 120 dakikada bir gol bularak takımına önemli bir katkı sağladı.