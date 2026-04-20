Her şey o ana bağlı! Osimhen'in derbideki durumu belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında gözler dev derbiye çevrildi. Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlamaya hazırlanırken, zirve yarışının kaderini etkileyebilecek mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılı ekipte önemli bir gelişme yaşanıyor.
Galatasaray’da sakatlık sürecini geride bırakan Victor Osimhen’in kadroda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Nijeryalı yıldızın ilk 11’de sahaya çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Teknik ekip, son antrenmandaki performansını dikkate alarak nihai kararını verecek.
Osimhen’in derbide forma giymek için oldukça istekli olduğu öğrenildi. Sağlık ekibi ise oyuncunun durumunu dikkatle takip ediyor. Risk alınmaması adına kontrollü bir değerlendirme yapılacak ve son söz sağlık raporlarının ardından söylenecek.
Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 29 maça çıkan Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı golcü, yaklaşık her 120 dakikada bir gol bularak takımına önemli bir katkı sağladı.
