Her şey o telaffuzla başladı! Galatasaray'dan Sky Sports muhabiri Jo Wilson'a özel davet!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray, transfer döneminde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bir süredir görüştüğü Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirerek resmi imzayı attıran sarı - kırmızılıların transferi duyurduğu videoda Sky Sports muhabiri Jo Wilson da yer aldı.

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda; Jo Wilson'a kulübün adını telaffuzundan dolayı teşekkür edilirken, "Bu harika Galatasaray telaffuzunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta duymak için, sizi en yakın zamanda dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul'a bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sky Sports ünlü muhabiri Jo Wilson, Zaha transferi sonrası canlı yayında Galatasaray Kulübü'nden davet beklediğini açıklamıştı. Wilson'un özellikle 'Galatasaray' telaffuzu çok konuşuldu.

