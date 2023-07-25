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Her şey o telaffuzla başladı! Galatasaray'dan Sky Sports muhabiri Jo Wilson'a özel davet!

25.07.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bir süredir görüştüğü Wilfried Zaha'yı kadrosuna katarak tarihi bir çalım atan Galatasaray, dünya basınında geniş yer bulmuştu. Sky Sports muhabiri Jo Wilson'ın, Zaha'nın sarı - kırmızılılara transferinde kulübün adını telaffuz etme şekli sosyal medyada geniş yer bulmuştu. Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Wilson, İstanbul'a davet edildi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray, transfer döneminde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bir süredir görüştüğü Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirerek resmi imzayı attıran sarı - kırmızılıların transferi duyurduğu videoda Sky Sports muhabiri Jo Wilson da yer aldı.

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Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda; Jo Wilson'a kulübün adını telaffuzundan dolayı teşekkür edilirken, "Bu harika Galatasaray telaffuzunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta duymak için, sizi en yakın zamanda dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul'a bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Sky Sports ünlü muhabiri Jo Wilson, Zaha transferi sonrası canlı yayında Galatasaray Kulübü'nden davet beklediğini açıklamıştı. Wilson'un özellikle 'Galatasaray' telaffuzu çok konuşuldu.

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