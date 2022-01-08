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Her şey var kazanan yok! Alanyaspor-Başakşehir maçında kartlar havada uçuştu

08.01.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftada müthiş bir mücadele oynandı. Alanyaspor'un Başakşehir'i ağırladığı maçta 2 kırmızı kart ve 2 gol vardı. Tüm bunların yaşandığı maçta kazanan çıkmadı.

Her şey var kazanan yok! Alanyaspor-Başakşehir maçında kartlar havada uçuştu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası tüm hızıyla devam ediyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Alanyaspor'u devirerek çıkışına devam etmek istiyordu. 2 kırmızı kart ve 2 golün çıktığı maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

HER ŞEY VAR KAZANAN YOK

Ev sahibi ekibin golünü 14. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Başakşehir'in sayısı ise 45. dakikada Junior Caiçara'dan geldi.

Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner, 41. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Alanyaspor'da Umut Güneş ise 55. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından puanını 34 yapan Başakşehir 3. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise puanını 29 yaptı.

Başakşehir, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Altay deplasmanına gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor İstanbul Başakşehir
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