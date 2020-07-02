Her şeyi annenizden beklemeyin: Arpa şehriye çorbası!

Türk mutfağının, her yörede bilinen ve sevilen yemeği arpa şehriye çorbası, belki de çorbaların en kolayı ve yoruma en açık olanı. Evde sadece su ve arpa şehriye olsa bile, karnınızı doyuracak bir çorba ya da pilav yapabilirsiniz. Ama tavuk suyuyla daha şahane olur, azıcık sivri biber çok yakışır, kuru nane serperseniz ayrı bir lezzet, limon sıkarsanız tam bir şifa kaynağı olur.

Arpa Şehriye Çorbası Tarifi

Malzemeler

1 adet orta boy kuru soğan

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet iri domates

2 su bardağı su

1 çay bardağı arpa şehriye

6 su bardağı tavuk suyu

1/4 demet maydanoz

Tarif

Kuru soğanı yemeklik doğrayın, sıvı yağda karıştırarak pembeleştirin.

Domateslerin kabuklarını soyun, rendenin kalın tarafından rendeleyin. Soğana ekleyin ve 1-2 defa birlikte çevirin.

Tencereye suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Su kaynamaya başlayınca ocağın ateşini kısın, soğan ve domatesler iyice yumuşayana kadar pişirin.

Arpa şehriyeyi yavaş yavaş tencereye boşaltın, karıştırın.

Tavuk suyunu ekleyin. Ocağın ateşini yükseltin. Karıştırmaya devam ederek çorbayı kaynatın.

Tuz ve karabiberi ekleyin. Şehriyeler yumuşayana kadar pişirin.

İnce kıyılmış maydanoz ekleyin.

Yanında mutlaka limonla servis edin.

