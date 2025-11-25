SPOR

Her şeyi bir bir anlattı: Kendisini ihbar etti! 'Bahis şikesi yaptım' Tesislerde görüşüp 20 bin dolara anlaşmışlar

Türkiye'de bahis skandalında detaylar günden güne ortaya çıkmaya devam ederken bir iş insanından da beklenmedik bir itiraf geldi. İş insanı Cüneyt Semirli, avukatı Emre Sirac Pamuk aracılığıyla savcılığa başvurarak, kendisinin de maça bahis oynadığını ve şike teklifi aldığını itiraf ederken detayları anlattı.

Berker İşleyen

Türkiye futbolunda hakemlerle başlayan ve futbolculara kadar uzanan bahis operasyonunun yankıları devam ediyor. Futbol Federasyonu, toplam 1024 futbolcuyu bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK’ya sevk ederken, TFF 1. Lig’de oynanan bir maç için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunuldu.

Söz konusu karşılaşma, 24 Aralık 2023 tarihinde Ümraniyespor ile Giresunspor arasında oynanan ve ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan maçtı.

İŞ İNSANI ŞİKEYİ İTİRAF ETTİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, iş insanı Cüneyt Semirli, avukatı Emre Sirac Pamuk aracılığıyla savcılığa başvurarak, kendisinin de maça bahis oynadığını ve şike teklifi aldığını itiraf etti. Semirli, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini iletti.

MAÇ ÖNCESİ ŞİKE TEKLİFİ VE TOPLANTILAR

Dilekçede yer alan bilgilere göre, Semirli 20 Aralık 2023’te Adana’da iddaa bayii sahibi Ümit Kaya tarafından WhatsApp üzerinden arandı. Kendisine 24 Aralık’ta oynanacak Ümraniyespor - Giresunspor müsabakası için şike teklifi sunuldu.

Maçtan bir gün önce, 23 Aralık’ta Semirli ve Kaya İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıya eski Adanasporlu futbolcu ve menajer Koray Şanlı ile Cenk isimli bir kişi de dahil oldu. Bu kişiler, Giresunspor’da oynayan bazı futbolcuların para karşılığı anlaşmaya hazır olduğunu belirtti. Şike karşılığı futbolcuya 20 bin dolar (yaklaşık 850 bin TL) verileceği açıklandı. Semirli, kendi payına düşen parayı belirlenen hesaba EFT yaptı.

GİRESUNSPOR OTEL KAMPINDA TESLİMAT

Semirli, Kaya ve Koray Şanlı ile buluşmasının ardından, akşam saatlerinde Giresunspor’un Ümraniye’de kamp yaptığı Ramada by Wyndham oteline gidildi. Semirli ve Kaya otelde bir oda kiraladı ve oda numarası Koray Şanlı’ya iletildi. Ancak Şanlı, eski yöneticiler ve teknik ekip tarafından tanınabileceği gerekçesiyle otele girmedi. Ümit Kaya maçı Ümraniye Stadı’ndan takip etti.

Savcılığa verilen dilekçeye göre, yaklaşık yarım saat sonra Giresunspor defans oyuncusu Faruk Can Genç odaya geldi. Koray Şanlı, telefonla görüntülü olarak görüşmeye katıldı. Şike anlaşmasının detayları müzakere edilirken, Ümit Kaya 20 bin doları Faruk Can Genç’e nakit olarak teslim etti.

YÜKLÜ MİKTARDA BAHİS OYNANDI

Semirli, maç öncesinde Ümit Kaya’nın yönlendirmesiyle yurt dışı bahis sitelerinden yüksek miktarda bahis oynadı. Ümit Kaya da kendi iddaa bayii üzerinden aynı maç için yüklü bahis oynadı.

3 AY CEZA ALDI

TFF, bahis operasyonu kapsamında 102 futbolcuya çeşitli cezalar vermişti. Faruk Can Genç de bahis oynadığı gerekçesiyle cezalandırılan isimler arasında yer aldı. Şu anda Vanspor forması giyen genç futbolcu, bahis oynadığı için 3 ay hak mahrumiyeti aldı.

Anahtar Kelimeler:
En Çok Aranan Haberler

