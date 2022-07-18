Her şeyi bırakıp ona dönmüştü! Ben Affleck ve Jennifer Lopez sonunda evlendi... "Hayatımızın en iyi gecesi"

Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden nişanlandıktan sadece üç ay sonra evlendiler. TMZ'nin haberine göre; ünlü çift evlilik işlemlerini Nevada'ya bağlı Clark County'de gerçekleştirdi. Kaynaklardan biri "Onlar artık karı koca" ifadesini kullandı.

Ben Affleck ile Jennifer Lopez, 2002 sonunda nişanlanmış, 2004 yılında ise ayrılmıştı. Hayatlarına evliliklerin de dahil olduğu farklı ilişkiler sığdıran ve çocukları olan ikili, geçen yıl tekrar ilişki yaşamaya başlamıştı. Alex Rodriguez ile evlilik hazırlığı yaparken ani bir kararla ayrılan Lopez eski aşkına dönerek gündeme bomba gibi oturmuştu.

'Bennifer' olarak bilinen çift, evlilik cüzdanını aldı. Ve iddialara göre Jennifer ayrıca Affleck'in soyadını alacak. JLO'nun adını 'Jennifer Affleck' olarak değiştireceği iddia edildi.

"HAYATIMIZIN EN İYİ GECESİ"

Çift açıklamasında şunları söyledi:

"Hayal edebileceğiniz en iyi tanıklarla, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceketle, küçük şapelde kendi yeminlerimizi okuduk ve hayatımızın geri kalanında giyeceğimiz yüzükleri birbirimize verdik. Sonunda hayal edebileceğimiz en iyi düğün oldu. Uzun zaman önce hayalini kurduğumuz şey çok, çok uzun bir süre sonra gerçek oldu.

'Aşk gerçek olduğunda, evlilikte önemli olan tek şey birbirimizi sevmek, önemsemek, anlamak, sabırlı olmak, sevmek ve birbirimize iyi davranmak için verdiğimiz sözdür. Bizde vardı. Hayatımızın en iyi gecesi. Ben erkekler tuvaletinde üstünü değiştirirken, dinlenme odasında üzerimi değiştirmek için kullanmama izin verdiği için Küçük Beyaz Düğün kilisesine teşekkür ederim."



