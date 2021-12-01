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Hindilisi de var, kabaklısı da! Beşamel sosun her yemeğe yakıştığını kanıtlayan birbirinden leziz graten tarifleri

01.12.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Graten; beşamel sos, krema ve eriyebilen peynirlerle pişen fırın yemeklerinin genel adı. Gratenin ne olduğunu söylemek kolay olsa da lezzetini anlatmaya kelimeler yetmiyor. Dışı çıtır çıtır beşamel sos, içi ise yumuşacık graten yemeklerini farklı şekillerde pişirebilirsiniz. Etli ve sebzeli seçenekleriyle 3 farklı graten tarifi yazımızda!

Hindilisi de var, kabaklısı da! Beşamel sosun her yemeğe yakıştığını kanıtlayan birbirinden leziz graten tarifleri

Mutfaktan mis gibi kokular yükseliyorsa fırındaki yemek graten olabilir! Özellikle yılbaşı gibi özel günlerin gözdesi graten yemeklerini pek çok farklı malzemeyle hazırlayabilirsiniz. İşte, en kolay ve leziz tarifler...

KIYMALI KABAK GRATEN

MALZEMELER

  • 3 kabak

  • 350 gram kıyma

  • 1 soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 2 domates

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 havuç

  • 1 bardak kaşar rendesi

  • Tuz, karabiber

  • Defne yaprağı

  • 1 paket hazır beşamel sos

HAZIRLANIŞI

  • Kabakları ince ve uzun dilimler halinde doğrayıp haşlayın. Pişen kabakları soğuk sudan geçirin.

  • Sebzeleri küp küp doğrayın.

  • Sıvı yağ ve tereyağı koyup ısıttığınız tavada soğan ve sebzeleri, kıyma ve salçayla soteleyin.

  • Üzerine sıcak su ekleyin, baharatlarını serpip kısık ateşte pişmeye bırakın.

  • Beşamel sosunuzu hazırlayın.

  • Fırın kabına biraz beşamel sos sürün ve sebzeleri tek sıra döşeyin.

  • Üzerine kıyma serpin ve işlemi katmanlar halinde tekrarlayın. En üst katmana ise kaşar serpin.

  • 200 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

LAHANA GRATEN

MALZEMELER

  • Yarım lahana

  • 2 havuç

  • 2 patates

  • 2 soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı şeker

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

  • 1 paket hazır beşamel sos

  • Tuz, karabiber

  • Biberiye, pul biber

HAZIRLANIŞI

  • Patatesleri doğrayın ve 15 dakika haşlayın.

  • Bir tencereye küp küp doğradığınız soğanları alın. Zeytinyağı ve şekeri ekleyip soteleyin.

  • Havuçları rendeleyip baharatlarla birlikte tencereye ekleyin.

  • Haşlanan patatesleri bir kaba alıp pişen havuç karışımını üzerine ekleyin.

  • Beşamel sosunuzu hazırlayın.

  • Lahananın yapraklarını tek tek ayırın.

  • Baton kalıbınızı yağlayın, lahana yapraklarını kalıba yerleştirin.

  • Sebzeleri kalıba ekleyip yayın. Biraz beşamel sos dökün ve işlemi katmanlar halinde tekrarlayın.

  • Kalıbı folyoyla kaplayıp 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

HİNDİ GRATEN

MALZEMELER

  • 750 gram hindi

  • 1 kavanoz garnitür

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 paket hazır beşamel sos

  • 1 su bardağı kaşar rendesi

  • Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Etinizi haşlayıp güzelce tiftin.

  • Üzerine baharatları ve yağı ekleyip karıştırın.

  • Garnitürleri yıkayıp ete ekleyin.

  • Beşamel sosunuzu hazırlayın.

  • Fırın kabınızı yağlayıp et ve garnitür karışımını ekleyin. Üzerine beşamel sosunuzu dökün.

  • Son olarak üzerine kaşar rendesi serpin ve 180 derecelik fırında 35-40 dakika pişirin.


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