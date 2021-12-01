Hindilisi de var, kabaklısı da! Beşamel sosun her yemeğe yakıştığını kanıtlayan birbirinden leziz graten tarifleri

Mutfaktan mis gibi kokular yükseliyorsa fırındaki yemek graten olabilir! Özellikle yılbaşı gibi özel günlerin gözdesi graten yemeklerini pek çok farklı malzemeyle hazırlayabilirsiniz. İşte, en kolay ve leziz tarifler...
MALZEMELER
3 kabak
350 gram kıyma
1 soğan
2 diş sarımsak
2 domates
1 yemek kaşığı domates salçası
1 havuç
1 bardak kaşar rendesi
Tuz, karabiber
Defne yaprağı
HAZIRLANIŞI
Kabakları ince ve uzun dilimler halinde doğrayıp haşlayın. Pişen kabakları soğuk sudan geçirin.
Sebzeleri küp küp doğrayın.
Sıvı yağ ve tereyağı koyup ısıttığınız tavada soğan ve sebzeleri, kıyma ve salçayla soteleyin.
Üzerine sıcak su ekleyin, baharatlarını serpip kısık ateşte pişmeye bırakın.
Beşamel sosunuzu hazırlayın.
Fırın kabına biraz beşamel sos sürün ve sebzeleri tek sıra döşeyin.
Üzerine kıyma serpin ve işlemi katmanlar halinde tekrarlayın. En üst katmana ise kaşar serpin.
MALZEMELER
Yarım lahana
2 havuç
2 patates
2 soğan
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı şeker
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 paket hazır beşamel sos
Tuz, karabiber
HAZIRLANIŞI
Patatesleri doğrayın ve 15 dakika haşlayın.
Bir tencereye küp küp doğradığınız soğanları alın. Zeytinyağı ve şekeri ekleyip soteleyin.
Havuçları rendeleyip baharatlarla birlikte tencereye ekleyin.
Haşlanan patatesleri bir kaba alıp pişen havuç karışımını üzerine ekleyin.
Beşamel sosunuzu hazırlayın.
Lahananın yapraklarını tek tek ayırın.
Baton kalıbınızı yağlayın, lahana yapraklarını kalıba yerleştirin.
Sebzeleri kalıba ekleyip yayın. Biraz beşamel sos dökün ve işlemi katmanlar halinde tekrarlayın.
MALZEMELER
750 gram hindi
1 kavanoz garnitür
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 paket hazır beşamel sos
1 su bardağı kaşar rendesi
HAZIRLANIŞI
Etinizi haşlayıp güzelce tiftin.
Üzerine baharatları ve yağı ekleyip karıştırın.
Garnitürleri yıkayıp ete ekleyin.
Beşamel sosunuzu hazırlayın.
Fırın kabınızı yağlayıp et ve garnitür karışımını ekleyin. Üzerine beşamel sosunuzu dökün.
Okuyucu Yorumları 0 yorum