Her yerde aranıyor! Harry Kane'e benzeyen hırsız, sosyal medyanın gündemine oturdu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Harry Kane'in adı, ilginç bir olayla anıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan hırsızlık suçu sonrası, golcü oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

ROBOT RESİM GÜNDEM OLDU

Londra'nın batısında bulunan Thames Nehri'nin kıyısındaki Richmond bölgesinde bir kadının evi soyuldu. İngiliz polisi, suçlunun robot resmini paylaştı ve bu görsel futbolseverlerin ilgisini çekti.

Suçlunun fenotipinin Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane'e çok benziyor oluşu, sosyal medyada esprili yorumlara yol açtı.





