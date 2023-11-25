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  4. Her yerde aranıyor! Harry Kane'e benzeyen hırsız, sosyal medyanın gündemine oturdu

Her yerde aranıyor! Harry Kane'e benzeyen hırsız, sosyal medyanın gündemine oturdu

25.11.2023 17:58 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih'in yıldız golcüsü Harry Kane'in Londra'da hırsızlık suçundan aranan kişiye çok benzemesi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Polisin paylaştığı görseldeki hırsızın Harry Kane ile çok benziyor oluşu, esprili yorumlara yol açtı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Harry Kane'in adı, ilginç bir olayla anıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan hırsızlık suçu sonrası, golcü oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

ROBOT RESİM GÜNDEM OLDU

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Londra'nın batısında bulunan Thames Nehri'nin kıyısındaki Richmond bölgesinde bir kadının evi soyuldu. İngiliz polisi, suçlunun robot resmini paylaştı ve bu görsel futbolseverlerin ilgisini çekti.

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Suçlunun fenotipinin Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane'e çok benziyor oluşu, sosyal medyada esprili yorumlara yol açtı.

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