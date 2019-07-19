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Her Yerde Sen'de Demir'den Selin için büyük fedakarlık! Her Yerde Sen 6. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 19.07.2019 02:27 | Son Güncelleme

Her Yerde Sen dizisinin 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fox'un romantik komedi dizisi Her Yerde Sen dizisi 6. yeni bölümüyle 19 Temmuz 2019 Cuma akşamı ekranda olacak. Başrolünde Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı Her Yerde Sen'in yeni bölümünde, Demir, ailesine karşı güç durumda kalan Selin’e destek oluyor. Selin'in ise Demir hakkındaki düşünceleri değişiyor. İşte Her Yerde Sen 6. bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Fox'un sevilen dizisi Her Yerde Sen'in yeni bölümünde, Demir, ailesine karşı güç durumda kalan Selin’e destek olurken, Selin onun kendisi için katlandığı sıkıntıları görür ve Demir hakkındaki fikirleri değişmeye başlar. İbo ve Ayda yakınlaşması devam ederken Uzay’ın Happy Pie’a borç takıp kaçtığı anlaşılır. Burak kendisine gönderilen fotoğrafları çeken kişi ile ilgili şok edici bir ipucu bulur. Alara ise kendi oyununu kurmaya başlarken Selin engeline takılacaktır.

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Her Yerde Sen yeni bölümüyle 19 Temmuz Cuma akşamı 20.00'de FOX'ta!

HER YERDE SEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çita operasyonunun yeni ayağını planlarken Demir’e yakanan ekip durumu kurtarmak için soğuk terler döker ve işi hızlandırmaya karar verirler. Demir’le yakınlaşmaya çalışan Alara’nın eve sürpriz ziyareti Selin’in hiç hoşuna gitmez, ancak gecenin devamında Demir ve Selin’i daha büyük sürprizler beklemektedir. Selin’in ailesinin gelişi ile telaşa kapılan Firuze ve Leyla durumu idare etmeye çalışırken ortalığı iyice karıştırır.

HER YERDE SEN GENEL KONUSU NEDİR?
Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Selin sadece binbir zorlukla aldığı, emek verdiği evini değil aile gibi olduğu Artemim Mimarlık’taki iş hayatını da bir anda Demir’le paylaşmaya hazır mı? Peki ya geçmişin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele ederken yurt dışındaki başarılı iş hayatını Artemim’de daha da yükseltmek için gelen Demir?
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Ofise geldiği ilk andan itibaren ”Demir Erendil Kuralları”yla mücadele etmek zorunda kalacak olan sadece Selin değil… Zor günlerde olsalar bile aile gibi olmayı hiç bırakmamış ve kendi düzenlerinde çalışmaya alışmış olan ofis halkı hem kendilerini hem de Selin’i bu durumdan kurtarmak için birlikte kolları sıvayacak! Demir Erendil herkese karşı tek başına gibi görünse de onu yıldırmak hiç kolay olmayacak ve bizim payımıza da her anı keyifle izlemeli olaylar yaşanacak!

Başınıza gelen en iyi şeyler birçok zaman içinden çıkılmaz sorunların ardında gizlidir. Tam da bu noktada hayatın en güzel hediyesini sunduğu aşk, birbirlerinin hayatına aniden dahil olup kendilerini beklemedik yerlere götüreceği Demir ve Selin’in payına da düşecek!

HER YERDE SEN OYUNCU KADROSU
Her Yerde Sen'in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor.

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