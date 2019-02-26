Tartışılmaz lezzetlerin başında gelen simidin ülkemizde birden fazla çeşidi mevcut. Susamlısı, pekmezlisi, kel simidi derken liste uzayıp gidiyor. Bakalım Türkiye'nin simit haritasında neler varmış. Sizin de bildiğiniz yöresel simitler var ise muhakkak bize yorum olarak bırakın :)

Her yörede ayrı güzel! Sokakların efendisi simidin Türkiye'deki 8 çeşidi

İstanbul simidi Listede en çok tüketileni olduğu için ilk sırayı ona vermek istedik. İstanbul simidi hamuru un, su, tuz ve mayadan hazırlanır. Halka haline getirilen hamur, önce pekmezli suya ardından susama bulanır ve taş fırında pişirilir. Çıtır çıtır simidin tadından önce kokusunu duyarız İstanbul sokaklarında. Muhabbetlerin eşlikçisi, yolculukların vazgeçilmezi oluverir.

Osmaniye simidi Osmaniye simidi pek bilinmez, gizli kalmış bir lezzet sırrıdır adeta. Hamurun üzerine erimiş şeker dökülür ve bu şeker simide kırmızı renk verir. Yanında ise soğuk şalgam içilir. Alışık olduğumuz çay simit ikilisi Osmaniye'de yerini şalgama bırakıyor. Buz gibi bir şalgam ve fırından yeni çıkmış Osmaniye simididir makbul olan.

Simit değil gevrek: İzmir Adının hakkını verir İzmir gevreği. Çıtır çıtırdır, bunun nedeni ise iki kez pişirme tekniğinin uygulanmasıdır. Hamur, kızgın pekmez havuzunda bir süre pişirilir, ardından susamlanır ve tekrar fırına verilir. Yapım tekniği de farklıdır. Avuç içinde düz bir şekilde yuvarlanır. Son derece uğraştırıcıdır.

Ankara simidi Ankara simidini yerken pekmez tadını alırsınız bolca. Yapım sırasında bolca pekmez kullanılır ve bu sayede oldukça koyu bir rengi vardır. Bahsettiğimiz simitlere göre hamuru daha incedir. Yazın ayran kışın ise çay en güzel eşlikçisidir.

Nevşehir simidi Tadı da görüntüsü de alıştığımız tüm simitlerden oldukça farklıdır. Dikdörtgen şeklindedir ve görüntüsüyle poğaçayı andırır. İçinde nohut mayası bulunur. Yanına çömlek ya da tulum peyniri çok yakışır.

Kastamonu simidi Susamsız olan bu simide kel simit ismi verilmiştir. Fırıncılık ve pastacılığın en önemli yeri olan Kastamonu'nun önemli lezzetlerindendir. Makbul olanı fırından çıkar çıkmaz sıcacık ve taze bir şekilde tüketilmesidir. Karadeniz Bölgesi'nde sıklıkla görmek mümkün susamsız simidi. Soğuk tüketildiğinde bir tat alamazsınız, çünkü taş gibi olur. Yanına en çok yakışanlar ise eski kaşar ve kavurmadır.

Trabzon simidi İstanbul simidine göre daha küçük boyutludur. Bol susamlı simit, taş fırında pişer ve pekmezsiz bir şekilde hazırlanır. Tüm simit çeşitlerinde olduğu gibi bunu da taze yemeli ki lezzeti ortaya çıksın.