YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

04.02.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BOTAŞ: 91 - Hatayspor: 71

Salon: Ankara DSİ

Hakemler: Ali Şakacı, Cemil Uygül, Seda Esen

BOTAŞ: Işıl Alben 3, Ayşe Cora 23, Sehernaz Çidal 11, Dubljevic 19, Jurjane 20, Ceren Gökdemir 2, Hatice Pelin Gülçelik 2, Burcu Büyükayan, Davis 11

Hatayspor: Wiley 24, Büşra Akbaş 17, Jones 12, Elif Emirtekin 3, Bahar Çağlar Ökten 10, Büşra Akgün 5, Louka, Melis Dilara Lafatan

1. Periyot: 20-14

Devre: 43-26

3. Periyot: 67-50

Beş faulle oyundan çıkan: 38.37 Ayşe Cora (BOTAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında BOTAŞ, Hatayspor'u 91-71 yendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de kanser taraması yaptıranların sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle düştüTürkiye'de kanser taraması yaptıranların sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle düştü
Kars'ta kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyorKars'ta kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
Tunceli'de çatıdan düşen kişi helikopterle hastaneye ulaştırıldıTunceli'de çatıdan düşen kişi helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor

Ankara Namaz Vakitleri 4 Şubat Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:47
Öğle
13:07
İkindi
15:52
Akşam
18:17
Yatsı
19:38
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Eşcinsel bireylere sodomi suçu! Hapisten sonra idam cezası...

Eşcinsel bireylere sodomi suçu! Hapisten sonra idam cezası...

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.