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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

05.03.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OGM Ormanspor: 77 - BOTAŞ: 61

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Alper Özgök, Abdullah İlik, Uğur Akyıldız

OGM Ormanspor: Robinson: 18, Sevgi Uzun 16, Mc Cowan 22, Damla Gezgin 4, Lucet 8, Gökşen Fitik 3, Meltem Avcı 6, Nazlı Bircan Gökdemir

BOTAŞ: Dubljevic 21, Ayşe Cora 6, Sehernaz Çidal, Tilbe Şenyürek 3, Davis 8, Hatice Pelin Gülçelik 2, Işık Alben 4, Jurjane 17

1. Periyot: 22-11

Devre: 40-33

3. Periyot: 58-46

Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 20. haftasında OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı 77-61 yendi.

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